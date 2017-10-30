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«Почему в Минобразовании не в курсе, что учителя дежурят у фонтанов и курируют рожениц»

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  • 30.10.2017, 16:53
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Писатель рассказал, как «местные князьки» влияют на уровень образования в стране.

Писатель Андрей Жвалевский рассказал, как он совместно с писательницей Евгенией Пастернак и репетитором Евгением Ливянтом попытались найти что-то хорошее в нашем министерстве образования.

В частности, писатель объяснил, почему чиновники Минобра не имеет отношения к большинству случаев произвола, которые творятся на местах.

«Вижу ироничные усмешки и причитания: «Да-да! Конечно!», «Все они знают!», «Да это все от них и идет!» Я тоже так думал, — пишет Андрей Жвалевский в своей статье на tut.by. — Но сейчас передо мной лежит стопка документов. Отчеты о сборе вторсырья. Списки заполняемых документов. Приказ об увольнении учителя, который отказался заниматься всеобучем. Списки обязательной подписки на газеты и журналы. Отчеты о выполнении плана (!) по оказанию платных услуг. Просто свидетельские показания о случаях, когда учителей заставляют красить заборы, дежурить у фонтанов, курировать рожениц (ничего не придумываю, все случаи из жизни).

И знаете, что бросается в глаза? Разнобой. Если бы весь этот ад проистекал из министерства, он был бы единообразен. Отчеты были бы унифицированы. Заборы красили бы по всей стране. Рожениц курировали бы во всех городах и весях. Но этого нет. Из чего я могу сделать вывод, что, скорее всего, все эти «инициативы» родились на местах, в управлениях образования исполкомов.

Кстати, маленький совет: прежде чем катить бочку на министерство, выясните, откуда на самом деле проистекает проблема. Дело в том, что управления образования исполкомов (сюрприз!) не подчинены минобру. Они подчинены местным князькам».


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