Пинчанин выиграл дело против милиции 7 30.10.2017, 16:48

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Андрей Вабищевич не только доказал свою правоту, но и подал иск о возмещении материального вреда.

Компенсировать расходы на услуги адвоката и судебную пошлину суд обязал казну Беларуси, пишет сайт media-polesye.by.

В конце марта, когда по стране прокатились акции протеста против скандального налога на «тунеядство», пинчанин Андрей Вабищевич был задержан у входа в магазин на подступах к площади Ленина, на которой в столице Полесья проходила акция.

Через несколько часов Андрея отпустили, а через пару дней обвинили в участии в «несанкционированном массовом мероприятии».

Пинчанин доказал свою невиновность и добивался возмещения понесенного вреда, причиненного неправомерными действиями сотрудников Пинского ГОВД.

Задержание, которого «не было», но которое помогло избежать несправедливого наказания

26 марта Андрей Вабищевич шёл по своим делам в магазин керамической плитки, который находится недалеко от площади Ленина, где в этот день несколько десятков пинчан вышла на акцию. Примерно в 12.15 на крыльце магазина его задержал старший участковый инспектор Александр Побережный.

По словам милиционера, ему по рации поступило сообщение о том, что двое мужчин убегают, пытаясь скрыться от сотрудников МВД. Он принял решение остановить Андрея Вабищевича и попросил, чтобы тот представился. Пинчанин произнёс какое-то имя, но Александр Побережный усомнился в правдивости этих данных и препроводил Андрея Вабищевича в патрульный автомобиль.

Там Андрей провёл некоторое время, затем его отвезли в горотдел милиции, якобы для установления личности.

По словам задержанного, в здании ГОВД он провёл несколько часов, его личность не могли сразу установить, так как не работала милицейская база данных. Он поговорил с одним из сотрудников милиции, который составил протокол опроса и его отпустили.

Интересно, что старший участковый инспектор Побережный утверждал, что это было не задержание, а просьба проехать в ГОВД для установления личности. Поэтому никаких бумаг не оформлялось и административный процесс не вёлся. Но, по словам милиционера, Андрей Вабищевич не мог отказаться от вежливого приглашения, в противном случае административный процесс был бы начат.

Кстати, этот нюанс с задержанием, которого «не было», далее помог пинчанину доказать свою невиновность в совершении административного правонарушения, а именно - в участии в несанкционированном митинге.

Ещё один звонок участкового. Процесс пошёл, административный

30 марта Андрею Вабищевичу на мобильный телефон позвонил участковый инспектор Дмитрий Андрейчук и попросил прийти в участок на беседу, где составил новый протокол опроса. По словам пинчанина, после того, как он подписал документ, милиционер достал заготовленный ранее протокол и объявил о начале административного процесса.

В протоколе было указано, что 26 марта примерно в 12.30 Андрей Вабищевич находился у здания на площади Ленина, 22 (это адрес музея Белорусского Полесья) и принимал участие в «несанкционированном массовом мероприятии», о чём имеются показания двух свидетелей. 6 апреля Андрей должен был явиться в суд для разбирательства дела.

Опешивший пинчанин написал свои возражения на бланке административного протокола, нанял адвоката и оперативно снял копии с камер наружного видеонаблюдения, зафиксировавшие его передвижения в тот день.

В этом административном здании ОАО «Полесье» временно находится суд Пинского района и города Пинска

Суд стал на сторону горожанина

В суде над Андреем Вабищевичем был зачитан протокол административного правонарушения, заслушаны свидетельские показания двух сотрудников ОБЭП, которые дежурили на усилении в день 26 марта на площади Ленина. Милиционеры сказали, что опознали Андрея по фотографии, деталей его одежды не помнят, но примерно в 12.30 он принимал участие в акции.

Тогда Андрей Вабищевич предоставил суду своего свидетеля, распечатку своих телефонных разговоров с мобильного телефона и видео с камер наружного наблюдения, установленных на здании Центральной библиотеки и находящегося рядом с магазином керамики жилого здания. Андрей пытался взять записи с камер наблюдения Пинского ГОВД, которые установлены на площади Ленина и сделал по этому поводу запрос. Но ему пришёл ответ, что эти камеры 26 марта не работали.

Свидетель Андрея Вабищевича подтвердил, что его на площади в тот день не было. А на видео с камер наблюдения указано время, когда он проходил мимо них, и зафиксировано время его задержания на крыльце магазина керамики - было 12.15.

То есть в 12.30 пинчанин был не на площади, а в здании ГОВД под присмотром нескольких милиционеров.

Стоит отметить тот факт, что информации о задержании Андрея Вабищевича у магазина керамической плитки в деле об административном правонарушении не было.

Судья принял во внимание очевидные факты и принял решение закрыть дело за отсутствием в действиях Андрея состава административного правонарушения.

Новый суд против Пинского ГОВД

26 сентября упрямый пинчанин подал гражданский иск о возмещении вреда, причинённого неправомерными действиями сотрудников Пинского ГОВД, в размере 370 рублей, которые он заплатил адвокату.

Ответчиками в иске Андрея Вабищевича были заявлены Пинский ГОВД и финотдел Пинского горисполкома.

На предварительном слушании судом было установлено, что заявленные ответчики не могут быть таковыми, так как ГОВД финансируется из бюджета государства. Поэтому было предложено заявить в соответчики Министерство финансов Беларуси.

Андрей Вабищевич согласился с участием в процессе Минфина, но настаивал на привлечении к отвественности Пинского ГОВД и горфинотдела.

По словам пинчанина, правоохранители должны сами установить виновного в неправомерных действиях, за счёт которого возместить понесённые издержки, тогда госбюджет никак не пострадает.

Суд согласился с доводами Андрея, основное заседание по делу было назначено на 27 октября.

Андрей вёл запись всего процесса на диктофон

Милиционеры разбивают свои действия, Минфин «умывает руки»

27 октября в суд в качестве свидетелей были вызваны старший участковый инспектор Александр Побережный и участковый инспектор Дмитрий Андрейчук, составивший протокол об административном правонарушении.

Со стороны ответчиков никто не явился.

Минфин написал подробное обоснование своего неучастия в процессе, суть которого в том, что казна может возмещать ущерб, нанесённый госорганами только в случае применения ими незаконных действий. А поскольку участковый инспектор, составляя протокол, действовал в рамках существующего законодательства, то казна не должна возмещать вред, причинённый Андрею Вабищевичу.

Со стороны Пинского ГОВД было получено письмо, в котором сообщалось, что проведена прокурорская проверка, действия участкового инспектора, который составлял протокол, признаны неправомерными. На совместной коллегии неправомерные действия поставлены участковому на вид. Но, поскольку у него уже имелось дисциплинарное взыскание, то повторному наказанию он не подвергался.

Свидетель Побережный описал тот момент, когда 26 марта остановил Андрея Вабищевича на крыльце у магазина керамической плитки и проводил его до патрульного автомобиля. Ссылаясь на давность событий, милиционер не мог вспомнить всех подробностей, не смог рассказать, кто ему по рации дал ориентировку на двух убегающих мужчин и кому он сообщил о задержании Вабищевича.

Свои действия Александр Побережный считал полностью законными, заявил, что пинчанин не задерживался, поэтому время первоначального разговора с ним не фиксировалось. С участковым, который составлял на пинчанина протокол, по этим фактам он не общался.

Далее судья захотел выслушать второго свидетеля - участкового инспектора Дмитрия Андрейчука, но тот не пришёл. Андрей Вабищевич настоял на его вызове в суд. В тот же день, после перерыва, милиционер явился в суд и дал свидетельские показания.

Свидетель Андрейчук также начал ссылаться на давность событий, поэтому не мог рассказать деталей происходившего. Суд пытался выяснить, на основании чего участковый начал административный процесс в отношении Андрея Вабищевича. Милиционер долго не хотел этого вспоминать, потом рассказал, что ему поступил рапорт от одного из сотрудников ГОВД. Далее он опросил двух милиционеров из ОБЭП в качестве свидетелей. О задержании Вабищевича для установления его личности он не знал. Правоохранитель посчитал, что необходимые доказательства собраны и передал дело в суд. Дмитрий Андрейчук подтвердил, что, после прокурорской проверки, получил нарекания от своего руководства за неправомерные действия.

Судья просмотрел приложенные к делу виеодоказательства невиновности пинчанина.

Вердикт суда – деньги вернуть

Решение суда было оглашено 30 октября.

Суд нашёл требования Андрея Вабищевича по существу обоснованными и подлежащими удовлетворению. На оснoвании изложенного и, руководствуясь статьями гражданского кодекса и ПикКОАП, Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, суд решил взыскать с казны Республики Беларусь в пользу Андрея Вабищевича 360 рублей возмещения затрат на получение юридической помощи на ведение административного процесса, а также 18 рублей возмещения судебных расходов по оплате госпошлины. В исковых требованиях к Пинскому ГОВД и горфинотделу — отказать.

Решение суда основано на том, что предыдущий суд по административному делу в отношении Андрея Вабищевича признал его невиновным. Участковый милиционер, который составлял протокол об административном правонарушении, не провёл надлежащей предварительной проверки, не опросил милиционера, который задерживал Андрея Вабищевича ранее, поэтому дальнейшие его дейсвтвия были необоснованными и незаконными.

Решение может быть обжаловано и опротестовано в течении 10 дней.