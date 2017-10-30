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Экс-главу штаба Трампа Манафорта обвинили в заговоре против США

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  • 30.10.2017, 17:11
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Пол Манафорт

Манафорту и его деловому партнеру предъявлены обвинения по 12 пунктам.

Экс-главу предвыборного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса обвиняют в сговоре против Соединенных Штатов, говорится в сообщении на сайте Минюста США, пишет «Гордон».

Отмечается, что обвинения им предъявили 27 октября. В обвинительном заключении есть 12 пунктов, среди них – сговор против Соединенных Штатов, сговор с целью отмывания денег, деятельность в качестве иностранного агента без необходимой регистрации, несоблюдение американского закона об иностранных агентах (предоставление ложной и вводящей в заблуждение информации), дача ложных показаний, непредоставление отчетов о счетах в зарубежных банках.

В обвинительном заключении говорится, что Манафрт и Гейтс как минимум с 2006 по 2015 год работали на украинское правительство, Партию регионов, бывшего президента Украины Виктора Януковича и Оппозиционный блок.

"Манафорт и Гейтс сгенерировали десятки миллионов долларов дохода в результате их работы в Украине. Чтобы скрыть платежи от властей Соединенных Штатов примерно с 2006 года и по крайней мере до 2016 года Манафорт и Гейтс отмывали деньги через десятки американских и иностранных корпораций, товариществ и банковских счетов, – отмечается в документе.

По данным следствия, они вложили миллионы долларов в зарубежные номинальные компании и банковские счета, открытые ими самими или сообщниками в разных странах мира, включая Кипр, Сент-Винсент и Гренадины и Сейшельские острова.

В заключении говорится, что Манафорт "использовал свое скрытое зарубежное богатство, чтобы наслаждаться расточительным образом жизни в Соединенных Штатах, не платя налоги на доходы".

Согласно документу, через принадлежащие Манафорту и Гейтсу счета в офшорах прошло более $75 млн. Первый отмыл более $18 млн, а второй – более $3 млн.


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