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Норвежские ракеты прикроют небо Литвы

  • 30.10.2017, 17:36
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Вайдас Сальджюнас
Фото: DELFI

122 миллиона евро намеревается потратить Литва на покупку у Норвегии систем противовоздушной обороны средней дальности NASAMS.

До сих пор на вооружении литовской армии находились зенитно-ракетные комплексы малой дальности (ПЗРК). Как покупка систем NASAMS повлияет на обороноспособность литовской армии Сharter97.org прокомментировал литовский военный эксперт Вайдас Сальджюнас.

Портативные зенитно-ракетные комплексы малой дальности, которые находятся на вооружении литовской армии, могут эффективно бороться с воздушными целями на расстоянии от 3 до 5 километров. Норвежские ракетные комплексы могут лететь несколько десятков километров и сбивать цели на высоте 15 километров. Рассчитаться за покупку Литва намеревается до 2020 года, каждый год выплачивая приблизительно равную часть суммы.

По мнению Сальджюнаса, после того, как в Литве на боевое дежурство заступят системы NASAMS, прежде всего, увеличится радиус эффективной защиты воздушного пространства страны.

«Радиус контроля увеличится, как минимум, в 4 раза. Также стоит отметить, что чем больше систем, тем большую площадь воздушного пространства мы контролируем. В случае военного конфликта это означает, что наша противовоздушная оборона сможет сбивать вражеские самолеты на большей дальности», - пояснил Сальджюнас.

Также эксперт указывает на то, что появление современных, высокотехнологичных систем выполняет функцию, отпугивающего средства по отношению к любым потенциальным агрессорам.

Следующим этапом усиления обороны Литвы, Латвии и Эстонии после 2020 года, по словам военных, будет щит противовоздушной обороны большой дальности, например, ракетные комплексы Patriot. Аналитики и эксперты в области обороны утверждают, что воздушное пространство Литвы могли бы прикрывать системы Patriot, которые планирует приобрести Польша.


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