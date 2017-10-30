Илон Маск показал первое фото скоростного тоннеля 7 30.10.2017, 17:45

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Подземное сооружение расположено вблизи Лос-Анджелеса.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал фото подземного тоннеля, который расположен вблизи Лос-Анджелеса. Постройкой подземного сооружения занимается его компания Boring Company, пишет korrespondent.net.

Известно, что она получил от властей официальное разрешение на сооружение тоннеля, который должен в будущем обеспечить скоростное транспортное сообщение между крупными американскими городами.

Опубликованный снимок впервые демонстрирует, как выглядит тоннель в реальности. До этого момента были обнародованы исключительно концепт-видео.