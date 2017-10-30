Трамп ответил на обвинения против Манафорта 2 30.10.2017, 18:16

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Президент США вновь заявил, что его предвыборный штаб не связан с Россией.

Дональд Трамп отметил, что обвинения, выдвинутые ранее в понедельник спецпрокурором Робертом Мюллеров в адрес бывшего руководителя предвыборного штаба президента Пола Манафорта и его бывшего партнера Рика Гейтса, касаются давних событий, не имеющих отношения к предвыборной кампании 2016 года, пишет interfax.ru.

"Нет никакого сговора!" - написал Трамп в своем твиттере.

"Прошу прощения, но Пол Манафорт был частью избирательного штаба год назад (спустя несколько лет после предполагаемых преступлений фигурантов дела - ИФ). Вопрос, почему Хиллари (Клинтон - ИФ) и Демократы не под подозрениями?" - добавил Трамп.

Манафорту, а также его бывшему партнеру Рику Гейтсу в понедельник предъявлены обвинения по 12 статьям, в том числе заговор против интересов США, говорится в обвинении, опубликованном Минюстом США. В понедельник Манафорт сдался ФБР.

Манафорт присоединился к избирательной кампании Трампа в 2016 году, но вскоре подал в отставкупосле того, как в СМИ зазвучали обвинения по поводу его связи с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.