Польские адвокаты солидарны с белорусскими коллегами 30.10.2017, 18:25

Комиссия по правам человека при Высшем адвокатском совете Польши обратилась к властям Беларуси.

Польские адвокаты выразили обеспокоенность ситуацией с белорусскими адвокатами, в отношении которых Министерство юстиции проводит переаттестацию.

Официальное письмо, подписанное председателем Комиссии по правам человека при Высшем адвокатском совете Польши Юстиной Метэльской, было направлено послу Беларуси в Польше Александру Аверьянову, министру юстиции Олегу Слижевскому и в Белорусскую коллегию адвокатов 27 октября, сообщает ПЦ «Весна».

В письме Комиссия выражает глубокую обеспокоенность действиями квалификационной комиссии при Министерстве юстиции Беларуси, направленными против членов коллегий адвокатов в Минске и Могилеве, борющихся за права человека. Комиссия призывает прекратить вмешательство государственных органов Беларуси в деятельность адвокатов, гарантировать их независимость и не применять давление по отношению к ним.

Обращение адвокатского сообщества Польши является реакцией на действия квалификационной комиссии при Министерстве юстиции Беларуси, которая осуществляет проверку профессиональной квалификации адвокатов. В частности Комиссия приводит факт произвольного лишения права на профессию адвоката Анны Бахтиной и то, что некоторые другие адвокаты были переаттестованы условно. Особый протест Комиссии вызывает решение о лишении Бахтиной лицензии адвоката по причине «отсутствия профессиональных навыков», в то время как она имеет почти 40-летний опыт юридической работы.

Комиссия подчеркивает, что репрессии коснулись защитников прав человека, которые на протяжении многих лет занимаются защитой активистов оппозиции, и подобная практика применялась ранее, когда в ряду адвокатов права на профессию был лишен Павел Сапелко, которого в 2012 году Совет адвокатских объединений и юридических обществ Европы (ССВЕ) отметил премией за защиту прав человека.