закрыть
30 октября 2017, понедельник, 19:08
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Законны ли требования оператора МТС о фотовидеофиксации?

5
  • 30.10.2017, 18:33
  • 2,766

Оператор мобильной связи начал фотографировать абонентов при заключении договора.

Один из читателей gs.by прислал недавно в редакцию фотографию памятки оператора мобильной связи МТС с обращением к клиентам о новых правилах заключения договоров на оказание услуг электросвязи.

В обращении, в частности, говорится, что, «в соответствии с пунктом 11 Приказа ОАЦ при правителе Республики Беларусь от 12.07.2016 №55 «О системе противодействия нарушениям порядка пропуска трафика на сетях электросвязи», заключение договоров на оказание услуг электросвязи осуществляется с обязательным применением средств фотовидеофиксации».

— Законно ли это требование, чтобы меня фотографировали при заключении с ними договора? — спрашивает слонимчанин.

Ответить на вопрос нашего читателя мы попросили юриста-правозащитника Олега Мацкевича.

— К слову, совсем недавно сам приобретал сим-карту одного из мобильных операторов, но, честно говоря, не задумывался о правомерности фотографирования своей личности во время заключения договора.

Действительно, требование идентификации абонента и (или) пользователя услуг электросвязи с применением средств фото- и видеофиксации при оказании ему услуг организациями, выполняющими от имени операторов электросвязи юридически значимые действия в отношении абонентов и (или) пользователей услуг электросвязи, содержится в п. 11 «Положения о системе противодействия нарушениям порядка пропуска трафика на сетях электросвязи», утвержденного приказом ОАЦ 12 июля 2016 г. № 55 «О системе противодействия нарушениям порядка пропуска трафика на сетях электросвязи».

Как соотносится это требование с законодательством Республики Беларусь?

Ст. 28 Конституции Республики Беларусь гарантирует каждому право на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь и достоинство.

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации и защите информации» данные, позволяющие идентифицировать физическое лицо, относятся к персональным. В свою очередь, персональные данные относятся к информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено (ст. 17 Закона № 455-З). Никто не вправе требовать от физического лица предоставления информации о его частной жизни и персональных данных, включая сведения, составляющие личную и семейную тайну, тайну телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений, касающиеся состояния его здоровья, либо получать такую информацию иным образом помимо воли данного физического лица, кроме случаев, установленных законодательными актами Республики Беларусь. Сбор, обработка, хранение информации о частной жизни физического лица и персональных данных, а также пользование ими осуществляются с письменного согласия данного физического лица, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь. Порядок получения, передачи, сбора, обработки, накопления, хранения и предоставления информации о частной жизни физического лица и персональных данных, а также пользования ими устанавливается законодательными актами Республики Беларусь (ст. 18 Закона № 455-З).

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 10 января 2000 г. № 361-З «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» к законодательным актам относятся Конституция Республики Беларусь, законы Республики Беларусь, декреты и указы правителя Республики Беларусь.

Полномочия на издание приказа ОАЦ 12 июля 2016 г. № 55 «О системе противодействия нарушениям порядка пропуска трафика на сетях электросвязи» установлены п. 12 Указа президента Республики Беларусь от 15 марта 2016 г. № 98 «О совершенствовании порядка передачи сообщений электросвязи». Указом № 98, являющимся законодательным актом, требование идентификации абонента и (или) пользователя услуг электросвязи с применением средств фото- и видеофиксации не установлено, оно содержится в приказе ОАЦ № 55, который, однако, законодательным актом не является.

Следовательно, требование идентификациі абонента и (или) пользователя услуг электросвязи с применением средств фото- и видеофиксации при оказании ему услуг организациями, выполняющими от имени операторов электросвязи юридически значимые действия в отношении абонентов и (или) пользователей услуг электросвязи, не является основанным на законе, то есть незаконно.

Следует отметить, что отказ гражданина от фотографирования при заключении договора с мобильным оператором сделает, скорее всего, сделку невозможной. В таком случае необходимо обращаться с жалобой в вышестоящие организации и прокуратуру с просьбой проверить и обосновать законность требований мобильного оператора, — ответил на вопрос читателя Олег Мацкевич.


Мнение

Даешь пятилетку раздавленных помидор в четыре года!
Даешь пятилетку раздавленных помидор в четыре года! Аркадий Бабченко
Гипсовые призраки
Гипсовые призраки Ирина Халип
Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох


Интервью

Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии