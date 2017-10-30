Законны ли требования оператора МТС о фотовидеофиксации? 5 30.10.2017, 18:33

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Оператор мобильной связи начал фотографировать абонентов при заключении договора.

Один из читателей gs.by прислал недавно в редакцию фотографию памятки оператора мобильной связи МТС с обращением к клиентам о новых правилах заключения договоров на оказание услуг электросвязи.

В обращении, в частности, говорится, что, «в соответствии с пунктом 11 Приказа ОАЦ при правителе Республики Беларусь от 12.07.2016 №55 «О системе противодействия нарушениям порядка пропуска трафика на сетях электросвязи», заключение договоров на оказание услуг электросвязи осуществляется с обязательным применением средств фотовидеофиксации».

— Законно ли это требование, чтобы меня фотографировали при заключении с ними договора? — спрашивает слонимчанин.

Ответить на вопрос нашего читателя мы попросили юриста-правозащитника Олега Мацкевича.

— К слову, совсем недавно сам приобретал сим-карту одного из мобильных операторов, но, честно говоря, не задумывался о правомерности фотографирования своей личности во время заключения договора.

Действительно, требование идентификации абонента и (или) пользователя услуг электросвязи с применением средств фото- и видеофиксации при оказании ему услуг организациями, выполняющими от имени операторов электросвязи юридически значимые действия в отношении абонентов и (или) пользователей услуг электросвязи, содержится в п. 11 «Положения о системе противодействия нарушениям порядка пропуска трафика на сетях электросвязи», утвержденного приказом ОАЦ 12 июля 2016 г. № 55 «О системе противодействия нарушениям порядка пропуска трафика на сетях электросвязи».

Как соотносится это требование с законодательством Республики Беларусь?

Ст. 28 Конституции Республики Беларусь гарантирует каждому право на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь и достоинство.

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации и защите информации» данные, позволяющие идентифицировать физическое лицо, относятся к персональным. В свою очередь, персональные данные относятся к информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено (ст. 17 Закона № 455-З). Никто не вправе требовать от физического лица предоставления информации о его частной жизни и персональных данных, включая сведения, составляющие личную и семейную тайну, тайну телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений, касающиеся состояния его здоровья, либо получать такую информацию иным образом помимо воли данного физического лица, кроме случаев, установленных законодательными актами Республики Беларусь. Сбор, обработка, хранение информации о частной жизни физического лица и персональных данных, а также пользование ими осуществляются с письменного согласия данного физического лица, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь. Порядок получения, передачи, сбора, обработки, накопления, хранения и предоставления информации о частной жизни физического лица и персональных данных, а также пользования ими устанавливается законодательными актами Республики Беларусь (ст. 18 Закона № 455-З).

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 10 января 2000 г. № 361-З «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» к законодательным актам относятся Конституция Республики Беларусь, законы Республики Беларусь, декреты и указы правителя Республики Беларусь.

Полномочия на издание приказа ОАЦ 12 июля 2016 г. № 55 «О системе противодействия нарушениям порядка пропуска трафика на сетях электросвязи» установлены п. 12 Указа президента Республики Беларусь от 15 марта 2016 г. № 98 «О совершенствовании порядка передачи сообщений электросвязи». Указом № 98, являющимся законодательным актом, требование идентификации абонента и (или) пользователя услуг электросвязи с применением средств фото- и видеофиксации не установлено, оно содержится в приказе ОАЦ № 55, который, однако, законодательным актом не является.

Следовательно, требование идентификациі абонента и (или) пользователя услуг электросвязи с применением средств фото- и видеофиксации при оказании ему услуг организациями, выполняющими от имени операторов электросвязи юридически значимые действия в отношении абонентов и (или) пользователей услуг электросвязи, не является основанным на законе, то есть незаконно.

Следует отметить, что отказ гражданина от фотографирования при заключении договора с мобильным оператором сделает, скорее всего, сделку невозможной. В таком случае необходимо обращаться с жалобой в вышестоящие организации и прокуратуру с просьбой проверить и обосновать законность требований мобильного оператора, — ответил на вопрос читателя Олег Мацкевич.