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Трамп прокомментировал обвинения против Манафорта

  • 30.10.2017, 19:32
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Дональд Трамп

Президент США заявил, что его предвыборный штаб не связан с Россией.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что обвинения в отношении бывшего менеджера его предвыборной кампании Пола Манафорта относятся к периоду до предвыборной кампании 2016 года, однако в тексте обвинения утверждается, что деятельность продолжалась и в 2017 году, передает «Голос Америки».

«Простите, но это было много лет назад, до того, как Пол Манафорт стал членом предвыборной кампании Трампа. Почему в фокусе не Обманщица Хилллари и демократы?» – написал Трамп, имея в виду свою соперницу на выборах – экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

Согласно тексту обвинения, Манафорт и его деловой партнер Рик Гейтс находились в заговоре против США в течение периода приблизительно с 2006 по 2017 гг.


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