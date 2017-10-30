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В минском аэропорту потерялся кот Мартик, летевший в Женеву

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  • 30.10.2017, 19:42
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Хозяин кота - скандальный питерский художник Николай Копейкин.

29 октября в Национальном аэропорту "Минск" потерялся кот, которого хозяева везли в Женеву. Мартик — пушистый, длинношерстный кот, по всему видно — беспородный. Скорее всего, он до сих пор находится в здании аэропорта. Последний раз его видели вчера вечером рядом с одним из кафе, передает euroradio.fm.

Хозяева взяли Мартика в приюте в Санкт-Петербурге и в воскресенье утром везли домой в Женеву. Точнее, они везли с собой сразу пять переносок с котами. Но четверо четвероногих повели себя спокойно. И только один — Мартик — решил остаться в Беларуси.

"В Минске была длинная пересадка. За столько часов в дороге кот был в ужасном стрессе, — рассказывает о том, что произошло, минчанка Любовь Вишневская. — На таможне в аэропорту попросили предъявить кота и достать его из переноски. Кот испугался, вывернулся из рук, поцарапал хозяев и убежал. Находится сейчас внутри здания аэропорта в зоне таможенного осмотра".

Искать кота не было времени — людей ждал самолет. Поэтому хозяин кота — скандальный питерский художник, участник проекта "НОМ" Николай Копейкин — оставил его в аэропорту, в надежде, что он найдется позже.

"Если вы найдете кота или узнаете информацию о нем, пожалуйста, сообщите по телефону в Минске +375445135276 или +375257095259 (Любовь), или +79219530918 или +79112061011 (телефоны в Петербурге). За котиком приедем в любой момент! Спасибо за неравнодушие!" — продолжает Любовь Вишневская.


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