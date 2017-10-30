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Хорватия перейдет на евро

  • 30.10.2017, 19:55
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Власти страны сделали новое заявление относительно присоединения к еврозоне.

Хорватия намерена присоединиться к еврозоне в течение ближайших семи-восьми лет. Об этом заявил премьер-министр Андрей Пленкович, передает minfin.com.

«Мы не хотим указывать точные даты, но желаем сделать Хорватию членом еврозоны в течение двух установленных правительством сроков», — сказал он.

Последняя страна, которая перешла на европейскую валюту вначале 2015 года, была Литва. Сейчас в зоне евро насчитывается 19 стран-членов Евросоюза, так же есть 6 других стран, которые не вступили в Евросоюз.


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