Из Минска в Варшаву за шесть часов? 30.10.2017, 20:11

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С 10 декабря Беларусь и Польша вводят маршрут «Минск - Варшава» с пересадкой в Бресте.

В начале декабря вступает в силу новое расписание БЖД. В нем найдется место маршруту из Минска до Варшавы и обратно. Напомним, состав белорусского формирования ходил между столицами вплоть до весны 2015 года. С тех пор пассажиры, предпочитающие железную дорогу, вынуждены были пользоваться дорогим московским поездом №9/10. Белорусская и польская железные дороги разработали комбинацию, которая позволила удешевить билет и сократить время, пишет «Онлайнер».

Как и предполагалось, направление будет работать с пересадкой в Бресте. Это и дало полтора часа экономии. Вместо переставления вагонов на колею другого размера, из поездов переходят сами пассажиры. На это дается час. После чего поезда отправляются обратно уже с новыми пассажирами.

— По Беларуси будет курсировать 5-вагонный электропоезд Stadler ЭПр. По Польше — аналогичного класса, — сообщили в отделе пассажирской службы БЖД. — Мы постарались учесть мнение пассажиров. Но есть еще и возможности расписания. Время отправления поезда из Минска — 10:57. В Варшаву пассажиры приедут в 17:29. В обратном направлении отправление из Польши в 8:44, прибытие в Минск — 18:49.

Поезд будет делать остановки на станциях в Барановичах, Ивацевичах, Березе, Оранчицах, Жабинке, Бресте. В Польше остановки следующие: Тересполь, Малашевиче-Пристанок, Хотылув, Бяла Подляска, Менджинец Подляски, Лукув, Седльце, Мрозы, Минск-Мазовецки, Варшава.

— В поездах будет один класс, билеты из Минска до Варшавы обойдутся в 18 евро, что дешевле и быстрее, чем некоторыми другими видами транспорта, — рассказали в БЖД.