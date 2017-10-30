Белорус завоевал «серебро» Кубка Европы по самбо 30.10.2017, 20:38

ФОТО: БЕЛТА

Денис Игнаток завоевал серебряную медаль Кубка Европы по самбо в Мадриде.

В финальном поединке весовой категории до 100 кг белорус уступил российскому спортсмену Денису Баканову, который стал обладателем золотой награды. На третью ступень пьедестала поднимались французский самбист Антони Сегард и испанский атлет Кристиан Родригез, передает БелТА.

В рамках Кубка Европы по самбо проводились командные соревнования, в которых российские спортсмены заняли первое место, на вторую ступень пьедестала поднялись атлеты из команды Испания-1, бронзовая награда досталась французской команде. Белорусы в данном разделе состязаний не участвовали.

Следующим ответственным стартом для наших спортсменов станет чемпионат мира, который стартует 8 ноября в Сочи. За награды мирового форума будут бороться более 800 спортсменов из 94 стран.