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Минские «робингуды» украли талоны из кабины троллейбуса и раздали пассажирам

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  • 30.10.2017, 20:48
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Инцидент произошел 19 октября.

Столичные правоохранители разыскивают двоих мужчин, которые украли талончики прямо из кабины троллейбуса и часть из них раздали пассажирам. Причиной послужило вынужденное отклонение транспорта от маршрута, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел 19 октября около 17.15 на улице Притыцкого. Во время движения по маршруту водитель троллейбуса был вынужден отклониться от него, так как впереди случилась авария. Об этом он заранее объявил всем пассажирам.

Однако двум мужчинам это не понравилось. На остановке они вышли из салона троллейбуса, зашли в кабину водителя и потребовали возместить оплаченный проезд, так как движение по вынужденному отклонению от маршрута их не устраивает. В итоге мужчины забрали лежащие на приборной панели талоны, после чего взяли несколько себе, а остальные раздали другим недовольным пассажирам.


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