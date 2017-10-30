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Партия Пучдемона заявила о готовности участвовать в выборах

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  • 30.10.2017, 20:58
Карлес Пучдемон
Фото: AFP

Внеочередные выборы назначены правительством Испании на 21 декабря.

Европейская демократическая партия Каталонии (ЕДПК), чей представитель Карлес Пучдемон на минувшей неделе был формально снят Мадридом с поста главы правительства Каталонии, будет участвовать во внеочередных выборах, передает «Радио Свобода».

Они назначены правительством Испании на 21 декабря. Об этом стало известно в понедельник, 30 октября. Марта Паскал, официальный представитель партии заявила о важности голосования, которое позволит каталонскому обществу выразить свои чаяния.

Европейская демократическая партия Каталонии — право-либеральная партия, которая стала основной силой в коалиции сторонников независимости, созданной к региональным выборам 2015 года. Из 62 депутатов, прошедших в каталонский парламент от коалиции, 29 представляли именно эту партию (которая тогда носила другое название).

Примерно одновременно с появлением информации об участии ЕДПК в досрочных выборах появились сообщения о "бегстве" Пучдемона в Брюссель. Несколькими днями ранее в Мадриде говорили, что лидера сепаратистов ожидает суд.


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