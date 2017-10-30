Солист группы «Песняры» пострадал в ДТП с лосем

Солист группы «Песняры» пострадал в ДТП с лосем1
- 30.10.2017, 21:05
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В ночное время навстречу автомобилю артиста выбежал лось.
Солист легендарной группы «Песняры» Андрей Еронин, регулярно путешествующий между Москвой и Минском, попал в ДТП в Беларуси, пишет starhit.ru.
В ночное время навстречу автомобилю артиста выбежал лось. Животное при столкновении погибло, сам Еронин получил травмы.
У музыканта разрыв сетчатки глаза и повреждение носовой перегородк.В больнице ему сделали операцию на глаза. Еронин рассчитывает вернуться в Москву 10 ноября.