Солист группы «Песняры» пострадал в ДТП с лосем 1 30.10.2017, 21:05

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Андрей Еронин

В ночное время навстречу автомобилю артиста выбежал лось.

Солист легендарной группы «Песняры» Андрей Еронин, регулярно путешествующий между Москвой и Минском, попал в ДТП в Беларуси, пишет starhit.ru.

В ночное время навстречу автомобилю артиста выбежал лось. Животное при столкновении погибло, сам Еронин получил травмы.

У музыканта разрыв сетчатки глаза и повреждение носовой перегородк.В больнице ему сделали операцию на глаза. Еронин рассчитывает вернуться в Москву 10 ноября.