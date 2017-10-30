«В университетах Беларуси дают много того, что далеко от практики» 30.10.2017, 21:18

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Случчанка рассказала, как бесплатно поступила в Шведскую школу экономики и получила работу в Риге.

Случчанка Екатерина Фалькович в этом году окончила Стокгольмскую школу экономики в Риге. Сейчас девушка нашла работу в Латвии и переехала туда жить.

«Кур'ер» поговорил с Екатериной о том, как ей удалось получить грант на обучение, об отличиях белорусской и зарубежной систем высшего образования, o путешествиях во время учёбы и планах на будущее.

Как я получила грант и поступила в бизнес-школу

В 9-м классе я случайно наткнулась на пост студентки Стокгольмской школы экономики в Риге (SSE Riga), которая рассказывала, что есть такой вуз и возможность получить грант от шведского правительства на обучение в нём.

На следующий год SSE Riga проводила конкурс для старшеклассников по экономике. Я решила попробовать — выполнила интернет-задание. 40 лучших участников пригласили в Латвию, среди них оказалась и я.

В Риге финал организовывали сами студенты. Это было необычно, и сама школа мне очень понравилась, так что я решила поступать туда. В 11-м классе ещё раз съездила на такой конкурс и уже точно определилась с выбором — только SSE Riga.

Родители меня поддержали. Мама была рада, что в Риге я получу хорошее образование. Это лучшая высшая школа в Балтии. И в Европе она тоже ценится.

Для получения гранта в 30 000 евро надо пройти тестирование по трем предметам: математике, логике и английскому языку.

Математика далась легко, потому что белорусское ЦТ намного сложнее. Тест по английскому состоял из трёх частей: грамматика, сложный текст и эссе. К экзамену по английскому языку я готовилась самостоятельно: читала новости ВВС, много материалов в интернете, брала книги в гимназии, тренировалась писать эссе.

Вместе с документами отправила мотивационное письмо на английском, почему хочу учиться в SSE Riga.

После экзаменов меня пригласили на интервью. Заранее посмотрела, какие вопросы обычно задают: мои слабые и сильные стороны, кем я вижу себя через 10 лет, про хобби и интересы. У меня была возможность продумать ответы.

Где-то в конце мая узнала, что вошла в десятку белорусов, которые получили грант на обучение. Грант покрывает оплату обучения 6 000 евро в год, стипендию 200 евро в месяц и проживание в общежитии.

Когда я поступала, на тесты пришло 80 человек. Взяли только десять. В мой год поступало больше белорусов, чем эстонцев.

Как проходит учёба

Обучение на английском языке длится три года. Оно интенсивное.

В Беларуси студенты учатся полгода, а в конце семестра сдают сессию. У нас была другая система. Одновременно изучали до трёх предметов. Как только один заканчивался, сразу сдавали экзамен. Потом начинали изучать новую дисциплину. Кроме экзаменов надо было готовить проекты и доклады.

Я изучала множество предметов: математику, предпринимательство, микро- и макроэкономику, статистику, бухучёт, международную экономику, бизнес-этику и многие другие. Первый курс был не очень сложный. Второй — самый тяжёлый из-за появления серьёзных предметов. Тут я почувствовала, что устала.

На третьем курсе можно определить, какую именно специальность хочешь получить. Есть экономика, финансы, маркетинг и бизнес, предпринимательство. Меня больше интересовали экономика и финансы.

Считаю, что это правильно, когда дают знания по разным областям, а потом можно выбрать, что тебе нравится больше всего. В Беларуси надо сразу определиться со специальностью. Я читала название и не знала, что значит эта специальность, поэтому не могла выбрать.

Никаких зачётов

В SSE Riga есть каникулы: рождественские — с конца декабря до начала января, пасхальные — неделя и летние — с середины июня до середины августа.

Ещё одно отличие SSE Riga от белорусских вузов — лекций у нас мало, длятся они 2−3 часа. Посещать их не обязательно (кроме пары предметов). Остальное обучение рассчитано на самостоятельное — презентации, доклады и прочее. Поэтому я могла пропустить лекции и приехать домой на неделю. И уже в Слуцке выполнять все задания.

У нас были только экзамены, никаких зачётов, как в Беларуси.

В SSE Riga учебный процесс построен более современно. Если какая-то тема связана с событиями, которые сейчас происходят, преподаватель обязательно обсудит это с вами. Например, почему процентные ставки были отрицательными в Европе.

В 2014—2015 годах в Беларуси была сильная инфляция. Мы разбирали микроэкономику на этом примере. Так ты понимаешь, что знания соотносятся с жизнью. Мы работали с настоящими компаниями, которые помогали делать проекты, близкие к настоящей работе. В Беларуси дают много того, что далеко от практики. Например, история и философия к моей специальности отношения не имели бы. В SSE Riga преподают только нужные предметы.

Во втором семестре третьего курса мы писали диплом. В итоге я получила специальность «Экономика и бизнес-администрирование» и степень бакалавра.

SSE Riga — престижная школа в Балтии. Программа качественная, много финансовых предметов. Получить такое образование — большой плюс в жизни. Теперь можно дальше учиться или работать. Есть возможность поступать в магистратуру. Через какое-то время я так и сделаю.

Путешествия и обмен

Ещё один плюс SSE Riga — на третьем курсе появляется возможность поехать по обмену в другие страны на один семестр. Почти все пользуются такой возможностью. Если это Западная Европа, то даётся стипендия Erasmus Mundus. Если другие страны — поездка за свой счёт.

Я поехала в Норвежскую школу экономики на три месяца. Там мне очень понравилось, уровень преподавания не хуже SSE Riga. К тому же давно хотела побывать в Норвегии. Там очень красивая природа.

Если ты живёшь в Латвии, то получаешь вид на жительство. В Западную Европу можно ездить без визы. Это очень большой плюс. Я съездила в Литву, Эстонию, Финляндию, Швецию.

Мы всей школой ездили на пароме в Стокгольм. Один раз нас пригласили в шведский парламент. Эту поездку оплатили. Мы посмотрели, как устроен и работает парламент, встретились с политиками, представителями нескольких партий.

Дополнительные траты

Можно сказать, что стипендии в 200 евро хватает на питание, проезд по городу и оплату телефона. На еду в месяц уходило 150−170 евро. Питались в кафе в школе или рядом. Дорога домой туда-обратно обходилась в 40 евро.

Учебники нам давали бесплатно, 500 страниц можно было бесплатно распечатывать каждый семестр. Поэтому на учёбу совсем не тратилась. Деньги уходили на еду, одежду, дорогу домой, путешествия. Конечно, родители посылали деньги тоже.

Работа

Каждый год в SSE Riga проводится ярмарка, на которой компании рассказывают о вакансиях, приглашают на собеседование. Так я и нашла работу: подала резюме, прошла тест и собеседование. В начале июня этого года меня приняли. Но всё лето я провела в Беларуси, потому что долго делали вид на жительство.

На работу в Ригу приехала только в сентябре. Компания занимается разработкой и ведением программ по финансовым услугам для инвестиционных фондов. Это что-то среднее между финансами и IT. Мы помогаем клиентам проводить транзакции и другие операции. Работу без знаний латышского языка найти сложно, но в моей компании достаточно и английского.