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Украинские десантники хотят сменить голубые береты на темно-бордовые

  • 30.10.2017, 21:40

Только семь стран мира, включая Беларусь, используют для своих десантных подразделений голубой цвет.

Командование Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины (ВДВ ВСУ) разработало для военнослужащих новую форму с новыми эмблемами и темно-бордовыми беретами вместо голубых, сообщается на странице командования в Facebook.

«Сейчас 59 стран мира (там, где десантные подразделения не являются одновременно силами специальных операций) используют темно-бордовый берет. В частности, это 19 стран НАТО. В некоторых странах десантные подразделения, выполняющие роль специальных сил, используют зеленые береты. Лишь семь стран мира используют для своих десантных подразделений голубой цвет. Это Россия и страны, до последнего времени от нее зависимые: Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Беларусь, Украина. Болгария (единственное исключение – страна не экс-СССР) использует голубой берет для подразделения специальных сил», – отметили в командовании.

В ВДВ подчеркнули, что для всего мира голубой берет является символом миротворцев ООН.

«Из уважения к победам украинских десантников во время нынешней российско-украинской войны им предлагается использовать берет как единственный повседневный и парадный головной убор. От солдата до генерала армии. Не фуражку, а берет цвета крови, пролитой в боях за государственный суверенитет, территориальную целостность и свободу Украины», – говорится в сообщении.

Планируется, что на беретном знаке будут изображены купол парашюта как символ десантных подразделений во всем мире, крылья архистратига Михаила и огненный меч.


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