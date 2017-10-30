«Матильда» возглавила белорусский прокат по количеству собранных денег 2 30.10.2017, 21:59

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В Минске нашумевшая лента Алексея Учителя заработала чуть более 91 тысячи рублей.

Фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» возглавил белорусский прокат. С большим отрывом на втором месте расположился премьерный фильм «Последний богатырь», передает tut.by.

О «Матильде» сегодня не слышал только человек, совсем далекий от медиа и современных средств коммуникации. Фильм Алексея Учителя стал самым скандальным российским фильмом задолго до премьеры, а многочисленные запреты только подогревают интерес зрителей.

Напомним, за первые два дня проката нашумевшая картина Алексея Учителя «Матильда» собрала в прокате почти 1,2 миллиона долларов. Об этом сам режиссер рассказал на премьере фильма в Берлине. Однако этими цифрами он пока недоволен.

По итогам премьерных выходных «Матильда» возглавила прокат в столичных кинотеатрах. В Минске лента заработала чуть более 91 тысячи рублей, посмотреть ее решили порядка 15 тысяч человек.

На втором месте — «Последний богатырь». Вторая попытка российского офиса Disney вывести на экраны масштабный отечественный проект. Первый — «Книга мастеров» Вадима Соколовского. Новую сказку по мотивам русского народного фольклора поставил Дмитрий Дьяченко, успешный жанровый режиссер, а в актерском составе — от неузнаваемой в гриме Бабы-яги Елены Яковлевой до Константина Лавроненко, Тимофея Трибунцева и Екатерины Вилковой.

В Минске фэнтези от Disney заработал чуть более 53,1 тысячи рублей.

Также в рейтинг самых кассовых фильмов прошлой недели попали «Геошторм» (36 тыс. руб.), «Салют-7» (28,4 тыс. руб.) и «Фиксики» (25,9 тыс. рублей).

Уже на следующей неделе в белорусский прокат выйдет «Тор: Рагнарек», который будет претендовать на лидирующие места в топ-5. Выйдет на экраны и новая версия «Убийства в Восточном экспрессе» — эксперты прогнозируют ленте успешный прокат.