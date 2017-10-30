Экс-глава предвыборного штаба Трампа отправлен под домашний арест 2 30.10.2017, 22:05

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Пол Манафорт

Федеральный суд Вашингтона педъявил Полу Манафорту обвинения по 12 пунктам.

Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт помещен под домашний арест, такая же мера пресечения избрана в отношении его заместителя Рика Гейтса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg. Расследование вел спецпрокурор по российскому делу Роберт Мюллер.

Такое решение принял федеральный суд Вашингтона. Их арестовали исходя из опасений, чтобы они могут покинуть страну: и Манафорт и Гейтс отказались признавать вину.

В понедельник, 30 октября, экс-главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявили обвинения по 12 пунктам, в том числе в отмывании денег и тайном сговоре.

Под сговором подразумеваются нарушения правил ведения лоббистской деятельности: Манафорт работал в интересах бывшего президента Украины Виктора Януковича и Партии регионов.

«Между 2006 и 2015 годами Манафорт и Гейтс действовали как незарегистрированные агенты правительства Украины, Партии регионов, Януковича и «Оппозиционного блока» (партии-преемницы Партии регионов)», — говорится в тексте обвинения.

Для того, чтобы скрыть доходы от лоббистской деятельности Манафорт и Гейтс создали сеть компаний, партнерств и банковских сет: 17 компаний из США, 12 с Кипра и т.д. Согласно позиции обвинения, через офшоры прошло более $75 млн. Манафорту удалось ввести в легальный оборот $18 млн, Гейтсу — $3 млн. По подсчетам Associated Press, Манафорту грозит до 80 лет тюрьмы.

Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа с мая по август 2016 года. По данным Politico, его отправили в отставку из-за недовольства семь Трампа связями Манафорта с Россией и Украиной.

Трамп, комментируя предъявление обвинений Манафорту, заявил, что «все это было за годы до того, как Пол Манафорт стал частью кампании». «Кроме того, нет никакого тайного сговора!», — добавил президент США.