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Белорусы рассказали, как копили на жилье

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  • 30.10.2017, 22:17
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Истории белорусов, которые самостоятельно обзавелись своим жильем.

Среди общих размышлений, стоит ли жилье того, чтобы столько времени экономить и отказывать себе в СПА-салонах и поездках на теплые моря, есть и истории людей, которые тоже самостоятельно обзавелись своим жильем.

Читатели tut.by согласны: если цель — жилье, если ты здоров, не ноешь, что «зарплата маленькая», а ищешь хорошую работу и много пашешь, обзавестись своим жильем реально.

«Я построила так же квартиру, но с ребенком на руках. Так же крутилась, откладывала и накопила. И деньги держала в банке. Помню еще времена и под 10−11% были вклады в валюте. Сейчас у меня 2 квартиры и семья. Если задаться целью, зарабатывая около $1000 плюс подработки, откладывая половину, можно было за 6−7 лет построить новую квартиру. Сейчас не знаю, зарплаты снизились, наверное, сложнее и дольше копить придется, да и процент по вкладам в банках никакой».

«Вполне нормальная ситуация. Мы тоже с мужем 8 лет жили на одну зарплату, сейчас кредит платим, зато в своей квартире, а не с родителями… Я тоже собирала на квартиру сначала с мамой, потом с мужем с 2011 года. В 2015 г. взяли кредит на оставшуюся часть и купили, 2 года было оооочень тяжело, но наши беды близятся к завершению, и у нас своя "двушка"!»

«В свое время влез в кредит (под 39%), при котором выплаты в месяц были больше зарплаты. И стены — голый бетон в квартире. Знакомые крутили пальцем у виска, мол, идиот в такое лезть с трехлетним ребенком. За 5 лет закрыл кредит, продал квартиру, купил дом в городе. Так что все в принципе реально».

«Мы с мужем первую свою квартиру купили в 2000-м. Когда в 1994-м поженились и начали копить (я начала, муж смеялся, но спорить не стал), "однушки" стоили по 15 тысяч долларов, а зарплата в 20 долларов считалась хорошей. Я еще была студенткой, отличницей, кстати. И моя стипендия составляла 2,5 доллара. Муж учился в аспирантуре и, конечно, работал. Я училась и тоже подрабатывала в школе учительницей, плюс репетитором. Все, что становилось долларом, сдавать было строго запрещено. То есть меняли деньги только в одну сторону. Про покупку квартиры речи не шло, я просто откладывала, так как очень страшно было остаться без сбережений. Также я не откладывала их в банк, так как не доверяла банкам. В 2000 г. у нас было 7 тысяч, и тут цены на квартиры упали до исторического минимума. Наша нам обошлась в 9,5 тысяч. Недостающую сумму нам одолжил друг. Без процентов. Мы рассчитались с ним в течение примерно двух лет. Кстати, к моменту покупки я была уже год как в декрете. Зарплата мужа к этому моменту составляла 250 долларов. Приходилось во всем себе отказывать? Да, безусловно! Какие СПА, я на Комаровку троллейбусом ездила, чтобы купить гречку и макароны подешевле! Из одежды — джинсы и майки, а свитера себе, мужу, ребенку (и другим родственникам) я вязала сама. Покупая нитки в бобинах (это было недорого) и вручную сматывая их в 5−6 слоев. Даже не верится, что когда- то мы так бедно жили. Сейчас все сильно не так (и дело не в том, что мы переехали в другую страну, в деньгах мы ничего не выиграли), кроме одного: очень, очень, очень много работаем. Наверное, не самый эффективный путь, но мы другого не знаем. Образование и работа. Быть таким специалистом, которого с руками в любой стране в любое время оторвут. Это наш способ стабильности».

«Нас два брата — купили 5 лет назад участок под Минском за 2,5 тысячи долларов — без кредитов и на одну зарплату (то брат полгода без работы, то я) построили дом с отделкой».

«Ох, это действительно не накопление на квартиру, а только на ее часть. В те времена, когда у героини лежали деньги на вкладе, были хорошие проценты. Я сама копила на квартиру начиная с 2009-го. А осуществить свою мечту и купить жилье смогла в 2015-м, когда резко упали цены на квартиры. Это было счастьем для всех. А накопить реально, надо мне про это статью написать. Смысл в том, чтобы не тратиться на одежду и обувь, которая ооочень дорого обходится. Тут выручает барахолка, секонд и т.д. Но мне проще, у меня семья. Хотя и 2 ребенка. Теперь вот с 2015-го еще удалось сумму накопить, еще для сдачи внаем "однушку" купим. Конечно, мы на отдых ездим, но к родителям, благо они у меня в Браславе живут, а там можно отлично отдохнуть. А подруги мои на курорты раскатывают, одежки меняют, в кафе любят посидеть и удивляются потом, как в нашей стране можно на что-то накопить. Можно, если есть желание».

«Расскажу историю своих знакомых. Поженились в конце 2000-го, через два года жесткой экономии купили комнатку с общей кухней в 2-комнатной хрущевке. Посчитали, что проще жить в своей комнате и собирать на покупку жилья. Через четыре года они уже жили в "двушке" (хрущевке). Сделали хороший ремонт своими руками. Живут дружно, есть дети. С моей точки зрения, они молодцы. Раньше было проще купить квартиру».

«У меня самой жизнь сложилась не так, как мечталось в юности. Тоже пришлось отказываться от отдыхов, маникюров и СПА-салонов. В то время, когда некоторые знакомые селфились на пляжах Египтов и Турций, бегали по салонам, я выживала с ребенком на руках и копила на хатку. Можно было, конечно, на те деньги и на Багамы с Мальдивами сгонять, как, собственно, мне и советовали. Но как вы правильно сказали, впечатления попу не греют. Зато теперь у нас есть крыша над головой, а у моего ребенка есть своя отдельная комната. И это радует. Да, надо собирать на образование. Ну что ж… Может, конечно, у меня и нет полутора тысяч фотографий с пляжей и сафари, но я как-нибудь это переживу. Даст Бог, на пенсии поезжу».

Нашу героиню многие в откликах упрекали, мол, надо было не копить самой до 35, а выходить замуж и уже вместе крутиться. Так что есть и альтернативная, чисто женская история о приобретении крыши над головой:

«Ну а я вот нашла мужа с квартирой (сама из Гомеля), в 36 родила ему сына. Сейчас живем в комфортабельной 3-комнатной своей квартире втроем, сыну 6, все вроде нормально… Но иногда вспоминаю, как классно было одной, в 35, в "однушке". Хочу халву ем, хочу пряники, сама зарабатываю и никому ничего не должна, и по субботам можно до 12 утра валяться в тряпках с книжкой. Вот хоть бы на денек обратно! А то выходных вообще нет, получается, лично для меня».


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