Восемь белорусов, которые стремятся попасть в НХЛ Вадим Кнырко, «Трибуна»

30.10.2017, 23:05

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Илья Сушко

В юниорских лигах Америки играет предостаточно наших талантов.

Сезон в заокеанских «юниорках» набрал обороты. Для нас в этом году в Канаде и США много интересно – от лиги Онтарио до Юниорской лиги Соединенных Штатов играет предостаточно наших талантов. Мы специально не спешили делать обзор, посвященный белорусским хоккеистам, в начале сезона – ждали, пока устаканятся составы и минует пора трейдов. Собственно, парочка трейдов и случилась.

Нападающий молодежной сборной Беларуси Артем Балтрук покинул «Эдмонтон Ойл Кингз», за который выступал с прошлого года. За 65 матчей в WHL (Западная хоккейная лига) Балтрук набрал 5 (3+2) очков при показателе полезности «-21». Такие цифры не помешали Артему стать одним из лидеров белорусской команды U-18 на весеннем ЮЧМ в Словакии. В этом году Балтрук провел за «Эдмонтон» 5 безочковых матчей, после чего контракт с ним был расторгнут. Сейчас его ждут в расположении «молодежки» на ноябрьский кэмп.

Точно так же контракт был расторгнут с Сергеем Сапего. Защитник начинал год в «Трай-Сити Американс». Но долго без клуба Сапего не оставался – его оперативно подобрала другая команда из WHL – «Принс Альберт Райдерс». Впрочем, теперь обо всех по порядку.

OHL

Максим Сушко (нападающий, 18 лет, «Оуэн Саунд Аттак»)

Статистика: 12 матчей, 9+5, +5, 12 минут штрафа

Летом Сушко был задрафтован «Филадельфией». Осенью съездил на недельку в кэмп «Флайерс», после отправился по знакомому маршруту в «Оуэн Саунд». На дошлифовку, как говорится. Чем успешнее получится нынешний сезон у Максима в лиге Онтарио, тем более вероятны шансы скорого дебюта в сильнейшей лиге мира.

Пока все идет неплохо. Лишь в трех матчах сезона форвард уходил с площадки без набранных очков, а 14 октября навсегда останется в памяти хоккеиста. В этот день Сушко оформил свой первый покер в канадской «юниорке» – в ворота «Ошавы». До него в OHL лишь три белоруса делали покер – Джефф Плэтт, Чарльз Лингле и Михаил Стефанович.

Та встреча стала началом впечатляющей 6-матчевой результативной серии, которая, к сожалению, закончилась в воскресенье поздно вечером. Прямо сейчас Сушко – четвертый бомбардир команды.

WHL

Владислав Еременко (защитник, 18 лет, «Калгари Хитмен»)

Статистика: 15 матчей, 3+9, +5, 4 минуты штрафа

Еременко отлично играл еще в прошло сезоне. И многие крепко верили, что защитник попадет на драфт. Более того, по преддрафтовым прикидкам он был далеко не самым худшим. Но в итоге Владиславом не заинтересовался ни один клуб НХЛ.

В этом сезоне Еременко продолжает оставаться лидером «Калгари». Команда у него не самая сильная, но это, может, и к лучшему – белорус выделяется на фоне партнеров. Наш защитник – второй бомбардир «Хитмен» после форварда Дженнаро. И лучший по показателю полезности в «Калгари». Пожалуй, это самый важный человек в команде – причем по игре во всех сочетаниях.

Игорь Мартынов (нападающий, 18 лет, «Виктория Роялс»)

Статистика: 16 матчей, 5+4, +5, 16 минут штрафа

Мартынов попал на импорт-драфт CHL еще в прошлом году, но в состав своей команды не пробился. Со второй попытки покорить Америку удалось. Ну, по крайней мере, удалось заиграть.

Мартынов далеко не лидер «Виктории» – по набранным очкам он лишь на 10-м месте в команде. Парню из Красного не хватает стабильности – несколько матчей подряд с ассистами могут смениться «сухостью». Тем не менее, иногда Мартынов делает красоту. Вот пример.

А вот еще один эпизод: этот аллей-уп-пас попал в номинанты на момент недели в Западной лиге. Жаль, по итогам голосования белорус занял второе место.

Играет Мартынов в лучшей команде Западной лиги. Во всяком случае, лучшая она на данный момент.

Владислав Михальчук (нападающий, 18 лет, «Принц Джордж Кугарс»)

Статистика: 13 матчей, 4+2, -4, 10 минут штрафа

Крепкий форвард тоже входит в топ-10 бомбардиров своей команды. Но стабильности и ему не хватает. К примеру, до этих выходных Владислав молчал почти три недели, которые вместили в себя 5 матчей. А на старте, кстати, получалось вот такое.

Почаще нужно делать так – и следующим летом будет шанс на попадание на драфт-лотерею.

Андрей Павленко (нападающий, 17 лет, «Эдмонтон Ойл Кингз»)

Статистика: 14 матчей, 3+1, -6, 10 минут штрафа

Еще один рослый нападающий, который уже в 17 лет вымахал почти до 190 сантиметров. Забойно начал карьеру в WHL, оформив дубль в первой же игре – в ворота «Ред Дир Ребелс». Но после стартового перфоманса следующей шайбы пришлось ждать почти месяц. «Эдмонтон» – команда нетоповая по меркам лиги, но для развития вполне сойдет.

Сергей Сапего (защитник, 18 лет, «Трай-Сити Американс»/ «Принц Альберт Райдерс»)

Статистика: 10 матчей, 1+4, -4, 4 минуты штрафа

Про витебского защитника немножко уже сказали в начале текста. Он успел сменить команду, но это значит, что парень небезнадежный и хоть кому-то, да интересен. В четвертом матче за «Райдерс» Сапего отличился очковым дублем – гол плюс пас. При этом бросает Сергей не очень много (меньше раза в среднем за матч), но приносит пользу иными способами.

Павел Ажгирей (нападающий, 17 лет, «Эверетт Сильвертипс»)

Статистика: 4 матча, 0+1, -1, 2 минуты штрафа

Вот этому нашему хоккеисту тяжелее всего в WHL. Прочного места в составе «Эверетта» у него нет, а в заявку на матч Ажгирей попадает от случая к случаю. Последняя для него на данный момент игра состоялась 22 октября. С результативностью тоже все трудно.

USHL

Илья Сушко (защитник, 19 лет, «Сидар Рэпидс Раффрайдерз»)

Статистика: 6 матчей, 0+0, +2, 4 минуты штрафа

Сушко-старший уехал в Америку позже брата и сейчас пытается зарекомендовать себя в сильнейшей юниорской лиге США. Команда у защитника неплохая – располагается в середине Восточной конференции с 4 победами в 7 матчах. Илья пропустил лишь одну встречу.

Вадим Кнырко, «Трибуна»