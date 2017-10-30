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В РФ могут признать банкротами 7 миллионов человек

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  • 30.10.2017, 23:08
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Платить по кредитам фактически не могут семь миллионов россиян.

Платить по кредитам в России фактически не могут 7 млн человек, но воспользоваться российским законом о банкротстве они не в состоянии из-за слишком высокой стоимости этой процедуры.

Об этом заявил глава правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, передает Прайм.

Российский эксперт признал, что уровень кредитной нагрузки на население в целом в России по сравнению с другими странами не очень высокий, однако если посмотреть отдельно на бюджетный сектор – то, по его словам, он пугающий.

"Долговая нагрузка для людей таких специальностей, как воспитатели детских садов, учителя и медсестры, выше, чем в среднем по России", – сказал Янин.

По данным российского Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), долговая нагрузка российских заемщиков за последние полгода снизилась на 0,51 процентного пункта и на 1 октября 2017 года составила 24,67%, (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу). Но снижение отмечается среди граждан с доходами выше 20 тысяч рублей в месяц, а для заемщиков с более низкими доходами долговая нагрузка, напротив, выросла.

Количество потенциальных банкротов – граждан, формально подпадающих под действие закона о банкротстве, по данным НБКИ, на конец сентября составило 799,5 тысячи человек. Это граждане, имеющие просроченный долг по всем видам займов более чем в 500 тысяч рублей сроком свыше 90 дней.

При этом, по словам Янина, который также сослался на данные НБКИ, порядка 7 миллионов граждан РФ не платят по кредиту 90 дней и более. Основная масса этих заемщиков имеет задолженность менее 500 тысяч рублей – речь идет о долге около 300 тысяч рублей при ежемесячном доходе менее 20 тысяч.

"7 миллионов – это достаточно большая цифра. Закон (о банкротстве физлиц – ред.) должен дать шанс этим людям выйти из этой ситуации через продажу имущества, через процедуру банкротства понятную, доступную, и начать свою жизнь с чистого листа", – сказал он.

"Попытались воспользоваться этим законом - 70 тысяч человек из 7 миллионов. Воспользовались - порядка 40 тысяч человек. То есть мы говорим о том, что 90% людей, которые не платят по своим кредитам, к этому закону не обращались", – заявил Янин.

Причина, по его словам, только в том, что должники просто не могут позволить себе инициировать процедуру банкротства.

"Бюджет подачи заявления о банкротстве варьируется от 50 тысяч до 150 тысяч рублей. Это чрезвычайно много, поэтому люди не могут воспользоваться этим инструментом", – пояснил он.


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