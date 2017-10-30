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Лидский активист ТБМ представит Беларусь в Барселоне

  • 30.10.2017, 23:16

Белорусский патриот примет участие в международном забеге в бело-красно-белой форме.

Руководитель районной организации Таварыства беларускай мовы Левон Анацко только в этом году принял участие в 25 международных забегах, где популяризировал Беларусь и белорусский язык, передает «Радыё Рацыя».

- Мне как участнику ТБМ это надо делать, я так и делаю. «Наше слово» уже в этом году съездило в Париж, Великобританию, Прагу, Швейцарию. Наши белорусскоязычные открытки: «Добры дзень», «Незалежнасць», я их тоже раздавал, например, участникам своего первого чемпионата мира, был в Белфасте.

У активиста также бело-красно-белая форма.

К забегу в Барселоне, кроме Леона Анацко, готовятся также другие участники из Беларуси.


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