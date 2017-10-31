Экс-советник Трампа Пападопулос признался в даче ложных показаний ФБР 1 31.10.2017, 8:14

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Джордж Пападопулос

Показания касаются контактов бывшего сотрудника избирательного штаба Дональда Трампа с российскими гражданами.

Бывший советник президента США Дональда Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос, работавший в его избирательном штабе, признался в даче ложных показаний Федеральному бюро расследований (ФБР).

Признание было сделано еще 5 октября, однако о нем стало известно только в понедельник, 30 октября, после предъявления обвинений по "российскому делу" бывшему главе избирательного штаба Трампа Полу Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу, передает DW.

Как сообщил офис спецпрокурора США Роберта Мюллера, расследующего возможное вмешательство РФ в выборы американского президента в 2016 году, ложные показания были даны вскоре после инаугурации Трампа 20 января 2017 года и касаются его контактов с иностранными гражданами, имеющими отношение к российским властям.

По данным Роберта Мюллера, в марте 2016 года Пападопулос, уже зная, что будет советником Трампа в его избирательном штабе, встретился с российским профессором, который утверждал, что у него есть компромат на кандидата от демократов Хиллари Клинтон в форме "тысяч электронных сообщений". Позже экс-советник американского президента сообщил следствию, что встречался с этим профессором еще до того, как узнал о предстоящей работе в избирательной кампании республиканца.

Спустя 10 дней после встречи с профессором Пападопулос встретился с гражданкой РФ, якобы являющейся племянницей российского президента Владимира Путина. Следствию он сообщил, что корреспонденция с ней была поверхностной, однако на самом деле ее целью была организация встречи российского руководства и совертников Трампа, указал далее офис спецпрокурора.

Два первых обвинения по "российскому делу"

Ранее суд присяжных предъявил обвинение бывшему руководителю избирательного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту. Он обвиняется в сговоре против интересов Соединенных Штатов и совершении ряда финансовых преступлений. По данным представителя Роберта Мюллера, составленное судом обвинение против бывшего советника Трампа включает в общей сложности 12 пунктов и охватывает период с 2006 по 2017 годы. Главным образом обвинения касаются деятельности Манафорта в качестве лоббиста за рубежом.

Одновременно обвинение предъявлено многолетнему партнеру Манафорта по бизнесу Рику Гейтсу. По данным следствия, они скрыли факт получения многомиллионных сумм за работу на бывшего президента Украины Виктора Януковича и его Партию регионов. В период с 2006 по 2016 годы Манафорт и Гейтс втайне от американских властей работали в качестве агентов, продвигавших интересы Украины и ее политических партий, говорится в обвинительном заключении.

Обвинения против Манафорта и Гейтса стали первыми в деле о предполагаемом вмешательтве российских властей в выборы американского президента в ноябре 2016 года. В рамках расследования спецпрокурор Мюллер, в частности, изучил деловые операции президента США Дональда Трампа, его зятя Джареда Кушнера, экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна, Пола Манафорта, а также Картера Пейджа, отвечавшего за консультации по внешнеполитическим вопросам в ходе предвыборной кампании миллиардера в 2016 году. Трамп многократно отвергал обвинения в том, что между его советниками и представителями РФ были какие-либо договоренности.