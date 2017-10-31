«Я хотела объяснить людям, что главный враг – Путин» 31.10.2017, 7:59

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Фото: Вячеслав Ратынский / УНИАН

Кем была убитая под Киевом Амина Окуева.

Под Киевом в результате обстрела автомобиля погибла Амина Окуева, участница АТО служившая в рядах батальона полиции «Киев-2», ее муж Адам Осмаев – руководитель миротворческого батальона имени Джохара Дудаева, который также был в машине, получил ранения.

Это уже не первая попытка покушения на Окуеву и Осмаева, которого в России обвиняют в подготовке покушения на президента Владимира Путина, сообщает hromadske.ua.

Гибель

По данным полиции, около 20 часов 30 октября возле поселка Глеваха Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль, в котором ехали Осмаев и его жена Амина Окуева.

Сообщалось, что автомобиль попав в засаду – огонь вели из кустов возле железнодорожного переезда. Сейчас в Киевской и соседних областях введен план-перехват «Сирена». Как сообщает корреспондент Громадского, в 200 метрах от места инцидента выставили кордон полиции. Председатель Нацполиции Украины Сергей Князев, который прибыл на место происшествия, подтвердил, что в результате стрельбы Окуева погибла, а ее муж получил ранения. «Один человек погиб, другой ранен. Осмаев находится в больнице, его жизни ничего не угрожает», – прокомментировал он.

Народный депутат Игорь Мосийчук, помощницей которого была Окуева, также сообщил в Facebook, что Окуева погибла. По его словам, ее убили выстрелом в голову. Мосийчук предполагает, что Окуева вместе с мужем ехали навестить его в больнице, где депутат находится после того, как он был ранен в результате взрыва в Киеве вечером 25 октября.

По данным источников Громадского в правоохранительных органах, Окуева и Осмаев в момент нападения находились без охраны, которую им предоставили после предыдущей попытки покушения в июне этого года.

Громадское публикует материал издания «Кавказский узел» в рамках партнерства медиа Восточной Европы о том, кто такие Осмаев и его жена Амина Окуева.

Рожденная в Одессе, сбежавшая из Чечни

Амина Окуева родилась в Одессе в 1983 году, гражданка Украины. Некоторое время с семьей проживала в Москве и Чечне. В 2003 году во время событий Второй чеченской кампании бежала «от войны» в Украину.

«В принципе в то время уже не только на Кавказе, но и в Москве было невозможно спокойно жить: нужно полностью себя нивелировать как личность, отказаться от своих религиозных и гражданских убеждений и стать серой массой, а если ты что-то из себя представляешь, и остается в тебе какая-то индивидуальность, какие-то убеждения, система путинская делает все, чтобы тебя сломать и уничтожить. Ксенофобия, преследования на религиозной почве и так далее», – заявила Окуева 5 сентября 2014 года в интервью «Радио Свобода».

После окончания Одесского национального медицинского университета (специальность «лечебное дело») Окуева работала врачом-интерном в городской клинической больнице в отделении общей хирургии.

Во время событий в Киеве зимой 2013-2014 годов Амина Окуева была постоянным врачом в медицинской палатке Евромайдана, а также вместе с «афганской сотней» (отряд активистов Евромайдана из числа ветеранов-афганцев) действовала на передовой во время событий на улице Грушевского.

С 2014 года Окуева принимала участие в антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины в рядах добровольческого батальона «Киев-2».

Одновременно являясь пресс-секретарем «Международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева»:

«Я оставила своего 13-летнего сына одесским родственникам и вступила в батальон «Киев-2» - стала фельдшером. Поскольку медицинское образование у меня гражданское, а не армейское, то в военном билете записано не «врач», а «фельдшер». Но это не сужает круг моих профессиональных обязанностей. Ну, а в случае необходимости участвуешь в бою наравне со всеми — будь ты хоть фельдшер, хоть повар».

5 июня 2014 года в эфире программы «Шустер Live» Окуева заявила:

«По всему миру очень много людей, которые хотят воевать именно против российского империализма. Они готовы поддержать Украину в виде миротворческого батальона. В частности, организация, представителем которой я являюсь, – это организация «Свободный Кавказ». Костяк ее составляют люди, прошедшие боевые действия, это люди, кто был ранен после первой чеченской войны и выехал за границу. [...] В свете последних данных о том, что бандиты-кадыровцы бесчинствуют на территории Украины, эти люди бы очень хотели выступить на стороне украинской армии. [...] Это две тысячи человек, которые готовы хоть завтра выехать».

Муж Окуевой, Адам Осмаев, в феврале 2012 года был задержан и признался в подготовке покушения на Владимира Путина. В ходе подготовки организации теракта, предложенного «сподручными» Доку Умарова, Осмаев, проживая по поддельному паспорту на территории Украины, получил ранение в результате взрыва самодельной маломощной бомбы.

В марте 2014 года рассмотрение дела Осмаева было приостановлено. Сам Осмаев свою вину отрицал и заявлял о пытках. В октябре 2014 года украинская прокуратура исключила из обвинительного заключения статьи о терроризме.

18 ноября 2014 года Приморский райсуд Одессы признал Осмаева виновным в незаконном обращении с взрывчатыми веществами, неосторожном уничтожении чужого имущества и подлоге документа, приговорил к 2 годам 9 месяцам и 14 дням тюремного заключения и освободил в зале суда из-за того, что он уже отбыл положенный срок в СИЗО.

Риторика

Главный враг:

«В декабре на Майдане я хотела предупредить людей относительно России. Янукович – это тряпичная кукла, которую дергают за веревочки. За всем за этим стоит Путин. Я хотела пояснить людям, кто является главным врагом, первоисточником этой проблемы, против которой мы вышли на Майдан. Одессе угрожает опасность».

О войне в Украине:

«Война, которая сейчас идет, имеет много шансов на то, что она будет расширяться. Главное государство-террорист в мире – это Россия. Это война против русских оккупантов, русских террористов, и в этом смысле это антитеррористическая операция. Это очень хорошо вооруженные террористы. Конечно, правильнее ввести военное положение».

Участие в выборах

В 2014 году Амина Окуева баллотировалась в Верховную Раду самовыдвиженкой по одномандатному округу №136 Суворовского района Одессы, где проживают более 180 тыс. избирателей.

Поддержку Окуевой оказывал полевой командир времен чеченских кампаний Иса Мунаев, с 2014 по 2015 годы командовавший «Международным миротворческим батальоном им. Джохара Дудаева». Известно, что в первую чеченскую кампанию Мунаев был командиром 1-го штурмового батальона им. Лемы Мунаева, был награжден высшим орденом Чеченской Республики Ичкерия «Честь нации».

Незадолго до начала второй военной кампании в Чечне его назнаили на должность министра внутренних дел ЧРИ – военным комендантом Грозного. В 2001 году возглавил «Юго-Западный сектор обороны». В 2009 году представился как лидер движения «Свободный Кавказ», а с началом антитеррористической операции (АТО), объявил что «батальон Дудаева» будет участвовать в войне на Донбассе на стороне вооруженных сил Украины.

23 октября 2014 года в ходе пресс-конференции в Одессе Иса Мунаев заявил о поддержке Окуевой как кандидата в Верховную Раду: «Мы очень хотим, чтобы Амина стала депутатом. Я думаю, это для украинского народа тоже победа. Она действительно больше украинка, чем, скажем, чеченка, так что поддержите Амину, и вы не пожалеете».

На личных страницах Амины Окуевой в Facebook и Wordpress были представлены фотографии, на которых кандидат в депутаты в Верховную Раду была запечатлена в хиджабе и с автоматом в руках. На плакатах, призывающих избирателей отдать свои голоса за Окуеву, было написано: «Спасаю Украину». В своих обращениях к избирателям Окуева активно использует антироссийскую риторику, в частности, называя Россию «коварным и подлым врагом» с «имперскими амбициями».

По итогам голосования Амина Окуева не смогла набрать необходимых 50% голосов избирателей. Победу в округе одержал председатель фракции «Партии регионов» в Одесском горсовете Геннадий Труханов.

Покушения

1 июня 2017 года Амина Окуева и Адам Осмаев с тяжелыми огнестрельными ранениями были госпитализированы в одну из киевских больниц. По словам главы департамента коммуникаций МВД Украины Артема Шевченко, на них было совершено покушение.

«На Подоле в Киеве произошло дерзкое и коварное покушение на патриотов Украины, участников АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву: нападающий под видом иностранного журналиста втерся в доверие, якобы хотел взять интервью, приблизился к ним, открыл огонь из пистолета, ранил Адама. Его жена с целью самозащиты и отражения нападения открыла огонь и тяжело ранила киллера. Сейчас оба с тяжелыми огнестрельными ранениями в больнице. На месте происшествия работает полиция. Начато следствие», – написал Артем Шевченко на своей странице в Facebook.

По данным источника в правоохранительных органах, Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев «договорились об интервью с якобы французским журналистом из издания Le Monde в Киеве на улице Кирилловской». На встрече человек, представившийся журналистом, достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в грудь Осмаеву. Окуева после этого четырежды выстрелила в нападавшего из наградного пистолета Макарова.

Июньское покушение на Осмаева и Окуеву совершил уроженец Чечни Артур Денисултанов (Курмакаев) по прозвищу «Динго», написали 2 июня со ссылкой на свои источники сразу несколько украинских и российских изданий. Артур Курмакаев являлся подозреваемым по делу об убийстве в Вене Умара Исраилова, личного охранника главы Чечни Рамзана Кадырова.

Второе покушение на Окуеву и Осмаева произошло 30 октября 2017 года. В результате обстрела их автомобиля в поселке Глеваха Киевской области Окуева погибла. Ее муж получил ранения.