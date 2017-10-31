Владельцу белого Porsche в Минске «намекнули» на парковку не в том месте 8 31.10.2017, 8:10

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Фото: Елена Крашевская, facebook.com

Очевидцы смеются: у авто зеркала крепкие.

На дворовой парковке домов в квартале между улицами Богдановича и Тургенева был замечен белый Porsche с шиной, висящей на правом зеркале. Возможно, таким образом владельцу этой машины решили намекнуть, что он оставил свой автомобиль на «чужом» месте. Как предполагает автор снимка, способ парковки не по разметке здесь ни при чем.

«В этом дворе существует проблема с парковкой, мест на всех не хватает, — рассказала Onliner.by Елена, разместившая фото в соцсетях. — Периодически в чате мессенджера, который был создан жильцами, публикуют фото машин, которые блокируют подъезд. Иногда происходят и «боевые действия». Сейчас же над этим снимком смеются: мол, зеркала крепкие».

Алексей, сделавший снимок, предположил, что шина — напоминание о том, что место на экопарковке было возведено за счет другого человека. «Кто-то построил экопарковку за свой счет, и ему не нравится, что там ставят машины другие люди, — уточнил собеседник. — Заметные на снимке шины и бордюрные камни лежат на тех местах всегда — видимо, как знак «Не занимать». Очевидно, водитель Porsche отодвинул шину, чтобы припарковаться, за чем и последовали такие действия».

Стоит обратить внимание, что парковки, оборудованные за счет автовладельцев, не являются его собственностью, не гарантируют полное право на парковку в этом месте. ЖЭСы также не могут обещать то, что никто его не займет. Земля принадлежит городу, размещать на ней автомобиль может любой человек (если это не запрещено законами). При этом инвесторы в строительство парковок считают место исключительно своим, что противоречит законодательству. Потому периодически на экопарковках появляются запрещенные ограждения.

Цивилизованный способ избежать конфликтов, по мнению ЖЭСов, — размещение информационных табличек с надписью «Это парковочное место оборудовано за счет средств жителя квартиры №... Пожалуйста, не занимайте его». Хотя и она ничего не гарантирует, так как любой водитель может ее отодвинуть и занять место, при этом по закону будет прав. Решение спорных ситуаций в данный момент переложено на плечи самих автовладельцев, которые должны руководствоваться не правом, а моралью и взаимовежливостью.