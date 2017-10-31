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Как протестанты управляли Беларусью

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  • 31.10.2017, 8:26
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Настоящая «октябрьская революция» произошла 31 октября 1517 года, когда Мартин Лютер опубликовал свои 95 тезисов.

Так считает ведущий передачи «Разговор дня» на «Белсате» Владимир Мацкевич.

Его собеседник историк Юрий Бачища говорит, что Реформация, 500-летие которой сейчас отмечается, существенно повлияло на белорусский культуру и историю.

Недаром 16-век называется в истории Беларуси «золотым веком». Тогда на нашей земле, по сути, руководили протестанты – те самые Николай Радзивилл Черный, Лев Сапега, которые писали Статуты ВКЛ. И издание Франциском Скориной Библии по-белорусски было явлением одной волны с Реформацией.

Кстати, сегодня в мире «протестантские страны – наиболее свободные», говорит Юрий Бачища. Именно благодаря реформаторской традиции «был найден баланс между свободой и порядком».


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