Родители гимназистов о «реформах» Карпенко: Мы в шоке от этих изменений 67 31.10.2017, 8:40

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Что думают о предстоящей реформе гимназий жители Борисова и Жодино.

Министерство образования анонсировало отмену экзаменов для поступления в гимназии после четвертого класса. Теперь в гимназию дети смогут попасть по прописке, а до 10-го класса в гимназиях и школах будет одинаковая программа.

В настоящее время в первые классы гимназий планируется набирать детей по территориальному признаку, но «нетерриториальных», которые уже учатся в гимназии не по месту проживания, обещают не отчислять. Вместо вступительных экзаменов в гимназии в Минобразования предлагают набирать детей «по итогам аттестации за курс базовой школы». Гимназии предполагают приравнять в программах к базовым школам в классах до 9-й включительно, изучать предметы на повышенном уровне там предлагают только в 10-х и 11-х классах.

Министр образования Игорь Карпенко заявил в интервью государственному телеканалу ОНТ: «Система образования должна быть равнодоступной, без формирования какой-то элитарности, а отбор талантливых детей не должен превращаться в соревнование кошельков родителей, что кто-то может нанять репетиторов, а кто-то нет, в какой-то бизнес. Должны быть созданы равные условия для обучения, в том числе на повышенном уровне». Он подтвердил, что гимназии сохранятся «как вид учреждений», также как и лицеи. Карпенко напомнил, что дети могут получать дополнительные знания на факультативах, кружках и поддерживающих занятиях.

Что думают о предстоящей реформе в образовании жители Борисова и Жодино, узнавал ex-Press.by.

Валерий, 41 год, школьный учитель (Борисов):

— То, что экзамены в 5-й класс отменяют, это хорошо. Стресс это для детей. Да и рано им еще делиться на гимназии и школы. А вот в 10 классе выбирать профиль, на мой взгляд, очень впритык, даже поздно. Моя племянница учится в Питере в гимназии. Там профильное деление идет с 8-го класса. После 9-го идет второе перераспределение. А в 10-11-ом, в зависимости от профиля, особая программа. Например, у физматовцев в 11-ом уже нет биологии и химии, зато физики — 11 часов в неделю, математики — 10 часов.

Повысится ли спрос на репетиторов? Думаю, если оставят до 10-го класса одну усредненную программу, то да. Причем умным, толковым, одаренным детям будет скучно. Либо будут ждать чуда от учителя, который должен будет "аки рыбица золотая" за 45 минут и материал новый дать, и слабых раза три провести одной дорогой, чтобы усвоили "делай, как я", и средним работу дать достойную, и уникумам что-нибудь продвинутое дать. И всех проверить. Это нереально! Поэтому гимназию с профильным разделением я бы делал с 8-го класса.

Людмила, 36 лет, мама двоих учеников гимназии (Жодино):

— Читала эти новости. Н-да... Из того, что не понятно. Некий чиновник выдвигает чуть ли не основным аргументом то, что родители тратят огромные деньги на подготовку к экзаменам. Это странное заявление. Стоимость трех сборников для подготовки не так огромна, как ему кажется... А если он имел в виду репетиторов, ну так при чем тут гимназии? Каждый родитель решает сам: или денежку тратить, или самому тратить время на диктовку диктантов и проверку контрольной работы по типовым вариантам. По сути дела это и без гимназии надо делать. Ребенок с хорошими знаниями не будет нуждаться в репетиторе для подготовки. Это из философского...

А теперь по фактам. Не согласна, что начальное образование не отличается в школе и гимназии. Есть различия. Может нам с начальными педагогами так повезло, конечно, но у нас в классах больше подготовки, больше дополнительных пособий, больше заинтересованности у учителя, чтобы дети поступили в 5-й класс. Если я не ошибаюсь, в гимназии стоимость часа учителя больше, чем в начальной школе. Что будет с оплатой работы учителей теперь?

У нас в гимназии профильное образование и сейчас — с 10-го класса. Хороший педагогический состав. Переживаю, не разбегутся ли... На молодых педагогов не рассчитываю вовсе. Как вспомню, что года три назад проходной бал в педагогический вуз по математике был около 15, за голову хватаюсь. И этих изменений совсем не хочу.

Ирина Евгеньевна, 60 лет (Жодино):

— У нас старший внук поступил в этом году в гимназию. Здесь программа отличается количеством часов математики и иностранного языка. Что, согласитесь, очень важно. Я была против того, чтобы нагружать ребенка с пятого класса, но он поступил без всякой дополнительной подготовки и репетиторов. Просто походил на экзамены. Был конкурс отличников. Экзамены проводились очень объективно. Дети в классе очень сильные. Когда я познакомилась с гимназией, пришла в полный восторг: атмосфера хороших традиций добротного учебного заведения, настроение преподавательского состава наидоброжелательнейшее, но строгое. О настроенности детей на учебу я уже и не говорю. Стояла на линейке за одиннадцатиклассниками, прислушивалась к их разговорам — вышла с линейки в полном восхищении. При этом никакой элитности ни в одежде, ни в амбициях (кроме учебных) я не замечаю. Каждому из нас хочется, чтобы наш ребенок, особенно, если он неглуп, учился в окружении детей соображающих и интеллектуальных. Вот тут-то и самый корень. Обычная школа этого дать не может, окружение еще то.

Говорят, что начинать изучать углубленно предметы возможно будет только с 10 класса. Это глупо. Мне очень хочется, чтобы оба моих внука учились в школе, в которой учителя высшей категории, бывшие ученики этой же гимназии, приходят заниматься с детьми любимыми предметами, а потом интересуются, сколько на международной олимпиаде заняли мест их подопечные. Ведущий учитель математики в 9 часов утра 1 сентября выходит со своими учениками на линейку уже весь перемазанный мелом. И ребята рядом идут возбужденные, и все в мелу.

Что плохого в том, что ребята смогут изучать предметы глубже с пятого класса и пропитаются этой атмосферой? Я в шоке от этих изменений.

Ольга, 56 лет, учитель и репетитор (Борисов):

— Преподаю русский язык и занимаюсь репетиторством. У меня есть дети из гимназий и обычных школ: все сидят "на репетиторах". Я думаю, что если отменить вступительные экзамены и сделать одинаковыми программы аж до 10 класса, то гимназия потеряет свой статус гимназии. Чем она будет отличаться от обычной школы? Тогда и название "гимназия" пустое. У нас опять хотят всех уравнять.

Я могу судить лишь по своей школе и соседней гимназии, где моя дочь училась: в гимназии родители не качали права, там слово учителя, а тем более директора - закон. Атмосфера, конечно, особая, но дети в гимназию не с Луны прилетают, почти все там "на репетиторах" с начальной школы. Как повлияет такое нововведение на уровень образования, не знаю. Думаю, никак. Просто, в гимназии никогда не работала, не знаю их программ. Спрос на репетиторов зависит только от платежеспособности родителей. Сейчас в обычных школах снова ввели профильное обучение. Тоже не уверена, что это качественно улучшает уровень образования.

Виктор, 32 года, отец ученика 3-го класса (Борисов):

— Есть система — налаженная, хорошая, и все в ней работает! Зачем все нарушать? И разрушать — зачем? Жаль, что все разрушают без предложения создать новое. Типа, пусть будут все, как все, а зачем - не понятно. Большинство в городе считает, что в гимназии учиться сложно. Ну, это ж и классно! Не все дети одинаковые! Кому-то именно посильнее школа. Зато если отметка «9» по математике в гимназии, значит это точно «9». А если «9» в другой школе, тут возможны варианты. Теперь можно не напрягаться при поступлении в 5-й класс, зато все будут корячиться к поступлению в старшие. И репетиторы заработают отлично.

Елена, 45 лет, мать 3 детей (Жодино):

— Лично меня отмена экзаменов в 5-й класс порадовала. По опыту старших детей помню эту сумасшедшую нервотрепку, когда учителя натаскивали детей на поступление, подрывая психическое и физическое здоровье не только детей, но и родителей. Удивительно, но у 30-40 процентов четвероклассников были репетиторы. Дальнейшее обучение в гимназии — это та же нервотрепка, так как программа обычной школы и гимназии не отличаются ничем. По большому счету, гимназия — это борьба родительских амбиций, чем успешно пользуется руководство этих заведений, подпитывая эти амбиции некими приоритетами, как-то у нас лучшие преподаватели, лучшие условия и т.д. А на деле здесь лучшие понты. Проведите опрос и убедитесь, что лучшие ученики гимназии работают с репетиторами, и их у них не по одному. А посему делаем вывод — ОТЛИЧНО, что эти изменения произойдут.

Наталья Михайловна, 40 лет, школьный учитель (Жодино):

— Я работаю в школе, и убеждена: в 9-10 лет ребенок не делает САМ осознанный выбор, где ему учиться. Это делают родители, для которых часто важны их собственные амбиции. На прошлой неделе я опрашивала 9-тиклассников — кто куда пойдет: кто останется в школе, и будет титанически трудиться, а кто выберет училище и уйдет из школы, чтобы получать рабочую специальность. Что вы думаете – они в свои 15-16 лет не все могут сделать свой выбор! По крайней мере, 60 процентов из них. Если они будут знать, что им предстоит экзамен сдавать, то как-то ответственнее будут себя вести. Поэтому, я за изменения, которые готовит Министерство образования. К тому же, важный факт: все ученики, желающие поступать, обращаются к репетиторам. Это почти неминуемо. А значит — это дело, прежде всего, родителей и самого ребенка. Причем, если взять уровень поступления в ВУЗы, то некоторые школы в Жодино, такие как СШ №8 или №6, дают результат не на много хуже гимназий. В связи с изменениями напряжения в гимназиях будет меньше, это точно. Так что я — за!

Светлана, 45 лет, педагог (Жодино):

— Я против таких изменений. Во-первых, мне не нравится, что в гимназиях будут учиться все, кому положено по прописке. Значит, те дети, которые обычно уходили в школы после начальных четырех классов — ЗПР и все остальные, здесь останутся? И пойдут в те же классы, в которых дети мотивированы на учебу? Это ужасно. Во-вторых, у нынешнего поколения и так пропадает мотивация к жизни. Причин этому слишком много. Учеба в гимназии — хороший движущий момент. Хочешь здесь учиться — старайся, дружище! Иначе можешь легко покинуть гимназию после 4-го или 9-го класса не по собственному желанию. Как я понимаю, страна лишает своих граждан права выбора с самых юных лет. В конце концов, здесь будет много люмпена и минимум образованных людей.