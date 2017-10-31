В Могилеве подросток под радостные комментарии друзей проехался на капоте авто 13 31.10.2017, 8:56

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Свои действия молодежь записала на видео.

Подростки из Могилева продемонстрировали неподобающее для дороги поведение, нарушив тем самым правила дорожного движения. Свои действия молодежь записала на видео, ролик на своем YouTube-канале разместил ресурс «Могилев онлайн».

Поездка сопровождается нецензурной лексикой и соответствующими жестами, которыми сидящие в машине и молодой человек на капоте с радостью обмениваются друг с другом.

Стоит отметить, что подобные поездки случаются с завидной регулярностью и нередко приводят к плачевным последствиям. Некоторые водители забывают, что происходящее при определенных обстоятельствах может квалифицироваться с точки зрения Уголовного кодекса — если «пассажир», например, получит тяжкие телесные повреждения.

Внимание: видео содержит нецензурную лексику!