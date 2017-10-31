Владимира Некляева будут судить за акцию, на которой его не было 6 31.10.2017, 8:51

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Владимир Некляев

На политика составили протокол за интервью независимому телеканалу накануне Марша рассерженных белорусов 2.0.

Одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимира Некляева обвиняют в «призыве к проведению массового мероприятия с нарушением его организации и проведения». Об этом политик написал в «Фейсбуке».

В эфире телеканала «Белсат» 16 октября Некляев отметил, что «если есть воля защищать свои права, то надо идти и их защищать».

По словам Некляева милиционеры ждали, что он примет участие в акции Марш рассерженных белорусов 2.0, но политика на ней не было. Поэтому его обвинили в «призыве к акции».

- Но где тут призыв? Ничего здесь нет, кроме «осуществления жесточайшей либерализации», - прокомментировал абсурдное решение властей политик.

Суд начнется в 10 утра 1 ноября в Ленинском суде Минска.