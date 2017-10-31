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Назван размер ядерного арсенала Трампа

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  • 31.10.2017, 8:59
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Фото с сайта profi-forex.org

Цифры оказались впечатляющими.

США готовятся потратить более триллиона долларов на обновление ядерного потенциала.

Газета The New York Times оценила размеры ядерного арсенала США — он по-настоящему большой.

Расчетное количество боеприпасов в ядерном арсенале США. Фото: nytimes.com

W87s — американская термоядерная ракетная боеголовка мощностью 300 кт, после модернизации может быть поднята до 457 кт.

W88s — американская термоядерная боеголовка мощностью 455 или 475 кт.

Боеголовкой W88 оснащается американская баллистическая ракета подводных лодок Трайдент II.

W80−1s — термоядерная боеголовка изменяемой мощности, стоит на вооружении ВВС и ВМС США. Она устанавливается на крылатые ракеты AGM-86 ALCM, AGM-129 ACM и специальные версии Tomahawk. Боеголовка имеет настройки мощности, которые можно задавать прямо во время полета. Минимальная мощность W80−1 составляет пять килотонн, а максимальная — 150 килотонн.

W78s — термоядерная боеголовка мощностью 335−350 килотонн, устанавливается на ракеты LGM-30 «Минитмен».

W76 — американская термоядерная боеголовка мощностью 100 кТ.

B61s — ядерная бомба, являющаяся основным ядерным оружием стратегических ядерных сил США.

B83 — американская свободнопадающая термоядерная авиабомба с зарядом переменной мощности.

B61−11 — проникающая авиационная ядерная бомба, предназначенная для уничтожения подземных бункеров, командных пунктов или складов вероятного противника.

По мнению редакции The New York Times, такое количество ядерного оружия избыточно: Соединенные Штаты могут уничтожить значительную часть населения более чем десятка стран, используя менее половины своего арсенала.

Для сравнения, во время холодной войны наибольшее количество ядерных боезарядов было достигнуто в 1967 году — 31 255 боеголовок. Обоснованием для расширения американского ядерного запаса стала стратегия «взаимно гарантированного уничтожения». Бывший министр обороны Роберт Макнамара определил ее как способность убить четверть населения страны в результате ядерной атаки.

The New York Times составила инфографику, показывающую, сколько боеголовок понадобится США для уничтожения разных стран. При этом журналисты опирались на исследования Совета по защите природных ресурсов и данных американского аналитика и эксперта по проблемам ядерного оружия Ханса Кристенсена из Федерации американских ученых.

По мнению экспертов, на Ливию придется 10 боеголовок, на Сирию — 11, на Ирак — 24, на КНДР — 32, на Иран — 90, на Россию — 147, на Китай — 789. Даже после этого у США останется 2897 боеголовок.

В 2013 году президент Барак Обама предложил, чтобы США и Россия сократили количество развернутых ядерных боеголовок до 1000 единиц. Это почти на треть меньше, чем нынешние 1550 развернутых боеголовок в соответствии с договором 2010 года. Москва не поддержала эту инициативу.

Фото: nytimes.com
Фото: nytimes.com
Фото: nytimes.com

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