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Тадеуш Костюшко – сын свободы и гордость Беларуси

  • 31.10.2017, 9:12
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Покупая футболки с национальным героем Беларуси, мы приближаем открытие его первого памятника на Родине.

Об этом написал в «Фейсбуке» директор «Арт-сядзiбы» Павел Белоус.

«22% осталось собрать на изготовление и установление первого памятника Тадеушу Костюшко в Беларуси, на его Родине в Меречовщине.

Магазин symbal.by решил присоединиться к компании, которую начал Глеб Лободенко, и выпустил свитера и футболки «Тадеуш Костюшко - сын свободы, гордость Беларуси».

Часть прибыли от их продажи будет передана проекту «Поставим памятник Костюшко на его Родине!», - написал Павел Белоус.


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