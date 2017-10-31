Тадеуш Костюшко – сын свободы и гордость Беларуси 31.10.2017, 9:12

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Покупая футболки с национальным героем Беларуси, мы приближаем открытие его первого памятника на Родине.

Об этом написал в «Фейсбуке» директор «Арт-сядзiбы» Павел Белоус.

«22% осталось собрать на изготовление и установление первого памятника Тадеушу Костюшко в Беларуси, на его Родине в Меречовщине.

Магазин symbal.by решил присоединиться к компании, которую начал Глеб Лободенко, и выпустил свитера и футболки «Тадеуш Костюшко - сын свободы, гордость Беларуси».

Часть прибыли от их продажи будет передана проекту «Поставим памятник Костюшко на его Родине!», - написал Павел Белоус.