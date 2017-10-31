закрыть
31 октября 2017, вторник, 11:41
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Геннадий Федынич: Все это приведет к маршам пустых кастрюль

5
  • 31.10.2017, 9:30
  • 3,737

Белорусская пенсионная система себя давно уже исчерпала.

Количество белорусов, получающих минимальный размер пенсии, выросло почти в пять раз. Как сообщает журнал Министерства финансов «Финансы, учет, аудит»,

если в 2010-м таких пенсионеров было 42 тысячи, то по итогам прошлого года – уже 260 тысяч.

Почему так произошло?

– Многие белорусы столкнулись с проблемой после того, как были ужесточены правила исчисления трудового стажа, необходимого для пенсий по возрасту, – отмечает в комментарии zautra.by председатель независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

По его словам, изменения были приняты задним числом.

– Теперь домохозяйки, люди, которые долго учились, не могут включить это время в стаж работы. Народ все проглотил, сейчас мы начинаем пожинать плоды, – говорит профсоюзный лидер.

Он полагает, что дефицит трудового стажа для начисления пенсии был создан властями умышленно.

– Это делается государством, так как у него нет средств, чтобы платить пенсии. Такое отношение к людям никак нельзя назвать справедливым, – подчеркивает собеседник.

Геннадий Федынич

Председатель независимого профсоюза предлагает властям признать свои ошибки и начать поиск путей повышения минимальных пенсий.

– Иначе все это приведет к маршам пустых кастрюль, поскольку люди будут в безвыходной ситуации, – прогнозирует Геннадий Федынич.

Маргелов: Лучше эти деньги в доллары перевести и отложить

Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов напоминает, что размер пенсии зависит не только от продолжительности трудового стажа, но и от дохода, с которого уплачиваются взносы в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН).

По его словам, в последнее время все больше белорусов не платят отчисления в ФСЗН.

– Они занимаются своей деятельностью, но нигде не устраиваются. У многих стаж, заработанный еще в советское время. Им рассчитали минимальную пенсию, – говорит предприниматель.

Виктор Маргелов

Он считает, что белорусская пенсионная система себя давно уже исчерпала.

– С учетом череды девальваций получается, что перечисленные людьми средства в Пенсионный фонд съела инфляция. У нас размер минимальной и средней пенсии весьма печальный, – подчеркивает экономист.

Виктор Маргелов согласен с оценкой, что значительная часть индивидуальных предпринимателей в Беларуси платит взносы в ФСЗН, исходя из минимальной зарплаты.

По его словам, предприниматели понимают, что они будут получать минимальную пенсию. Но отчислять в ФСЗН минимальные взносы для них гораздо выгоднее.

– Для того, что получать чуть более высокую пенсию предпринимателю придется намного больше отдать в Фонд соцзащиты. Поэтому многие считают, что лучше эти деньги в доллары перевести и отложить, – говорит сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства.

По его мнению, необходимо переходить к персональной системе накопления пенсионных сбережений.

Как подчеркивает эксперт, для этого нужна стабильная национальная валюта и большое количество денег на переходный период.

– Сами понимаете, что это нам пока не светит, – констатирует Виктор Маргелов.


Мнение

Даешь пятилетку раздавленных помидор в четыре года!
Даешь пятилетку раздавленных помидор в четыре года! Аркадий Бабченко
Гипсовые призраки
Гипсовые призраки Ирина Халип
Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох


Интервью

Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии