Геннадий Федынич: Все это приведет к маршам пустых кастрюль 5 31.10.2017, 9:30

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Белорусская пенсионная система себя давно уже исчерпала.

Количество белорусов, получающих минимальный размер пенсии, выросло почти в пять раз. Как сообщает журнал Министерства финансов «Финансы, учет, аудит»,

если в 2010-м таких пенсионеров было 42 тысячи, то по итогам прошлого года – уже 260 тысяч.

Почему так произошло?

– Многие белорусы столкнулись с проблемой после того, как были ужесточены правила исчисления трудового стажа, необходимого для пенсий по возрасту, – отмечает в комментарии zautra.by председатель независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

По его словам, изменения были приняты задним числом.

– Теперь домохозяйки, люди, которые долго учились, не могут включить это время в стаж работы. Народ все проглотил, сейчас мы начинаем пожинать плоды, – говорит профсоюзный лидер.

Он полагает, что дефицит трудового стажа для начисления пенсии был создан властями умышленно.

– Это делается государством, так как у него нет средств, чтобы платить пенсии. Такое отношение к людям никак нельзя назвать справедливым, – подчеркивает собеседник.

Геннадий Федынич

Председатель независимого профсоюза предлагает властям признать свои ошибки и начать поиск путей повышения минимальных пенсий.

– Иначе все это приведет к маршам пустых кастрюль, поскольку люди будут в безвыходной ситуации, – прогнозирует Геннадий Федынич.

Маргелов: Лучше эти деньги в доллары перевести и отложить

Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов напоминает, что размер пенсии зависит не только от продолжительности трудового стажа, но и от дохода, с которого уплачиваются взносы в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН).

По его словам, в последнее время все больше белорусов не платят отчисления в ФСЗН.

– Они занимаются своей деятельностью, но нигде не устраиваются. У многих стаж, заработанный еще в советское время. Им рассчитали минимальную пенсию, – говорит предприниматель.

Виктор Маргелов

Он считает, что белорусская пенсионная система себя давно уже исчерпала.

– С учетом череды девальваций получается, что перечисленные людьми средства в Пенсионный фонд съела инфляция. У нас размер минимальной и средней пенсии весьма печальный, – подчеркивает экономист.

Виктор Маргелов согласен с оценкой, что значительная часть индивидуальных предпринимателей в Беларуси платит взносы в ФСЗН, исходя из минимальной зарплаты.

По его словам, предприниматели понимают, что они будут получать минимальную пенсию. Но отчислять в ФСЗН минимальные взносы для них гораздо выгоднее.

– Для того, что получать чуть более высокую пенсию предпринимателю придется намного больше отдать в Фонд соцзащиты. Поэтому многие считают, что лучше эти деньги в доллары перевести и отложить, – говорит сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства.

По его мнению, необходимо переходить к персональной системе накопления пенсионных сбережений.

Как подчеркивает эксперт, для этого нужна стабильная национальная валюта и большое количество денег на переходный период.

– Сами понимаете, что это нам пока не светит, – констатирует Виктор Маргелов.