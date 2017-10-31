Что нужно начать делать в 20, чтобы хорошо жить после 30 4 31.10.2017, 9:42

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Каждому из нас хочется жить в достатке и гармонии с собой.

У AdMe.ru нет универсальных советов, как обрести счастливую жизнь. Но есть 12 откровений интернет-пользователей, который поделились опытом и попытались сформулировать, что же нужно начать делать в 20, чтобы жить припеваючи после 30.

Учите языки (английский, французский, немецкий, китайский). Это даст вам пространство для маневра. Знание языков может дать возможность жить более обеспеченной жизнью.

Улучшайте память, улучшайте скорость чтения — это позволит вам не затеряться в обилии информации в нашем бурно меняющемся мире.

Договариваться — это навык, который нужен всегда. Необязательно в бизнесе — пригодится даже в общении с близкими людьми. Хотя бы для того, чтобы не ругаться из-за мелких обид со своей девушкой.

Познакомьтесь с культурой правильного питания и физических упражнений — это даст вам здоровье и хорошее самочувствие, которое ни за какие деньги не купишь.

Любить узнавать новое, приучить себя читать полезную и развивающую литературу, даже если совсем не хочется (и кажется, что вам-то уж точно не нужно). Зачем? Мозг должен задействовать в голове новые нейроны.

Находить причины чужих поступков. Чем лучше понимаешь, чем руководствуется другой человек, тем быстрее найдешь к нему правильный подход, сможешь помочь или извлечь пользу для себя.

Уметь бросить все. В 20 лет легко совершить ошибку, да и в 25 тоже. Если вы потратили лучшие годы на ненужное образование или опыт работы, которая приносит мало денег, лучше плюньте на все и начните заново. Не тащите на себе груз, который взяли по ошибке.

Сохранять спокойствие. К 30 годам жизнь уже успеет потрепать вас, и важно уметь переживать «темные» периоды. Будете нервничать — совершите глупые поступки.

Не связывайте понятие «хорошо жить» с деньгами. Поверьте, если вы будете заниматься любимым делом без оглядки на деньги, постоянно совершенствовать навыки, учиться новому, болеть и переживать за свое дело всей душой, вы неизбежно станете профессионалом этого самого дела спустя энное количество времени. А профессионалы ценятся всегда.

Нужно научиться откладывать деньги, понимать, как вы вообще работаете с деньгами. Без этого вы будете только их тратить, даже если их будет очень много, и у вас не получится обеспечить себе пенсию, не говоря уже о том, чтобы позаботиться о семье и детях.

Все почему-то пишут про работу. Без нее никуда. Но есть и другая, не менее важная сторона. Посмотрите на свою семью, своих родителей, близких друзей на 7–10 лет старше вас. Это люди, благодаря которым складывается ваш характер и мировоззрение. Посмотрите и оцените: чего им не хватает? Наличие каких навыков сделало бы их жизнь проще? Тех качеств, которых в них нет, вам так же никто не прививал. И именно осознание их позволит вам не наступить на те же грабли.

Не забывать близких людей и особенно родителей, ведь время чертовски быстротечно. Поэтому старайтесь тратить его только на тех, кто вам дорог.