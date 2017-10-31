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Шкловский метод: ЖКХ пять дней чинит крышу в дождь

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  • 31.10.2017, 9:59
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У жителей агрогородка под Шкловом давно «поплыли» новые обои и ламинат.

«Летом только сделали ремонт в спальне, ламинат положили, обои поклеили — а теперь конец всему», — еле сдерживает слезы Надежда Владимировна. Она живет на верхнем этаже трехэтажного дома в агрогородке Большие Славени, что рядом со Шкловом. В середине минувшей недели коммунальники, несмотря на дожди, стали чинить тут крышу. И продолжают до сих пор. Людям так и не удалось добиться от местных властей объяснений, когда все это закончится, поэтому они обратились за помощью в редакцию tut.by.

В трехэтажном доме № 7 на улице Юбилейная — 24 квартиры. Здание не новое, требовало ремонта крыши. По словам Надежды Владимировны, работники жилкомхоза сняли часть рубероида с крыши над вторым подъездом — это как раз над ее квартирой.

- В пятницу с потолка в зале полилась вода, а потом пошла и в других комнатах. В субботу ко мне зашли два специалиста жилкомхоза, посмотрели на потоп и пообещали сделать ремонт взамен на то, чтобы я никуда не звонила. Тогда я попросила их написать расписку с печатью. И они написали ее на обычном листе, где пообещали сделать ремонт в зале после ремонта крыши. Сегодня, в понедельник, уже затоплена вся квартира, в том числе пострадал новенький ремонт в спальне. Особенно жалко ламината — под ним стоит вода. Самое обидное, что нам так и не сказали, когда закончится ремонт крыши. Вода дошла до второго этажа.

Единственное, что сделали представители жилкомхоза, так это прислали инженера Людмилу Бочкову, которая составила акт залития квартиры. Но что толку — документ на руки мне не дали. Инженер сослалась на то, что затоплено неожиданно много квартир и бланков для составления актов залития на всех не хватит, не говоря о копиях.

Надежда Владимировна также пробовала звонить на местную горячую линию. Там женщине посоветовали обратиться в «Одно окно» Шкловского райисполкома. Оттуда — в отдел образования облисполкома. И хозяйка, в промежутках выкручивая тряпки и спасая ламинат, звонила.

— В отделе образования Шкловского облисполкома меня выслушали и… посоветовали оставить замечание на их сайте. Но мне, к сожалению, это сложно, я не разбираюсь в интернете, — говорит Надежда Владимировна. — Единственное, что мне посоветовали, — ждать двадцать дней, пока не высохнет все в квартире. Тогда, мол, еще раз придет инженер жилкомхоза и решит, за что мне заплатят ущерб за что — нет. Я поняла так — все, что высохнет и следа не останется, оплачиваться не будет. Но вот что делать двадцать дней с ламинатом, под которым стоит вода?

Все вопросы журналисты адресовал начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства Шкловского райисполкома Сергею Суткаленко.

— Мы о проблеме знаем, работаем, весь райисполком сейчас там, на месте. Больше ничего вам сказать не могу.


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