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Грета Соболевская: У меня появилось еще больше решимости и смелости

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  • 31.10.2017, 9:52
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Милиционеры держали 22-летнюю девушку трое суток в нечеловеческих условиях.

Активистка Белорусского Национального Конгресса Грета Соболевская, которая была задержана 27 октября, рассказала пресс-службе БНК о своем аресте и его последствиях.

- Кто и как тебя задерживал?

- Задержали в пятницу вечером, отвезли в Дзержинский райотдел милиции. О дзержинских милиционерах ничего плохого не скажу - они хорошо относились, были максимально корректными, очевидно, они только выполняли то, что требовали сверху. Но потом меня привезли в Узду, и я почувствовала, что лучше было мне остаться в Дзержинске. Сложно вспоминать, честно говоря.

- И все же попробуй рассказать об условиях содержания в ИВС Узды.

- Это было трудно. Какая-то часть меня просто смотрела на все это скептически, а вторая пугалась каждой мелочи, которую замечала. Трое суток я провела в камере, которая была ну совсем маленькой и темной. В ней помещались две «шконки», умывальник и санузел, однако все это было расположено настолько тесно, что даже сделать пару шагов было проблематично. Шаг туда, шаг сюда - и все.

Был такой свет, что читать невозможно. Ничего нельзя делать. Одеяло было грязным, старым. Сначала я стояла несколько минут и удивлялась тому, что вижу. Еда - холодная, я попыталась есть какой-то суп, потом сказала себе: «Нет, эту мерзость я есть не буду». И потом уже ничего не хотела есть - принципиально.

Постоянно играла музыка, которая мешала спать, а какой-то милиционер еще любил этот «прекрасный» официальный гимн слушать - тоже на полную громкость.

- С чем ты связываешь арест и как он повлияет на твою дальнейшую деятельность?

- Некоторые считают, что это было превентивное задержание перед «Ночью расстрелянных поэтов», но задержали за то, что я была участницей протеста - Марша рассерженных белорусов 2.0. А может, и за то, и за другое. А как арест повлияет? Наперед нельзя говорить, но они, видимо, посчитали, что я испугаюсь. Но у меня, несмотря ни на что, появилась еще больше решимости и смелости, чем раньше.


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