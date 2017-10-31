Путина кто-то сильно обманул 11 31.10.2017, 10:10

6,983

Биолог развенчал безудержные фантазии правителя РФ.

Президент России Владимир Путин накануне выступил с заявлением, что в РФ некие силы "целенаправленно и профессионально" собирают биологический материал представителей разных этносов. Глава государства обошелся без конкретики, а потому неизвестно, что именно он имел в виду. Однако журналисты предположили, что слова Путина связаны с недавними публикациями в лояльных Кремлю СМИ, которые увидели в сборе биоданных россиян угрозу создания оружия, нацеленного против конкретной расы.

Впрочем, доктор биологических наук, биоинформатик Михаил Гельфанд в беседе с НСН заявил, что Путина "кто-то сильно обманул". Он, в частности, отметил, что собираются данные не всех этносов страны, а только русских. "Судя по той информации, которая есть, речь идет о генетических детерминантах болезней суставов. Не знаю, зачем им именно русские, возможно, потому что они хотят отделить мутации, которые вызывают предрасположенность, от чисто исторического следа. Это всегда проблема", - объяснил ученый.

Гельфанд также подчеркнул, что сообщения о создании генетического оружия являются "какой-то омерзительной ложью". "Такого оружия не бывает. Люди слишком похожи друг на друга, чтобы можно было создать специфическое оружие против какой-то расы", - отметил ученый.

По его словам, создать оружие можно только против очень маленького этноса, который последнюю тысячу лет ни с кем не смешивался. "Русские таким этносом не являются. Вероятно, можно, потратив безумные деньги, придумать, как истребить жителей условных Андаманских островов. Но для этого есть более простые способы", - добавил эксперт.

По мнению Гельфанда, слухи о возможном создании генетического оружия используются определенными кругами в борьбе за финансирование.

Накануне директор Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов сообщил, что некие лица с помощью системы видеонаблюдения в РФ собирают образы российских граждан с неизвестными целями. Путин на это ответил следующее: "Но образы-то - это ладно. Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос, вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса".

СМИ связали путинское заявление с летними сообщениями о планах американских военных закупить образцы рибонуклеиновой кислоты (РНК) - живых тканей россиян европеоидной расы. В контракте не уточнялось, зачем США понадобился биоматериал россиян.

Телеканал RT опросил трех экспертов, с какой целью американские военные намерены делать такие закупки. Двое из них ответили, что образцы взяты для фундаментальных исследований, однако завершался материал мнением военного эксперта, бывшего члена комиссии по биологическому оружию ООН Игоря Никулина.

Никулин заявил, что образцы РНК могут использоваться для разработки вирусов. "Разрабатываются новые виды биологического оружия. Ни для чего другого это в военном ведомстве не может быть. Скорее всего, это могут быть боевые вирусы", - сказал Никулин.

"США пытаются разработать различные виды биологического оружия именно под конкретных носителей генофонда, а европеоиды нужны, так как они составляют большинство населения нашей страны. Это та самая фокус-группа, к которой они пытаются подобрать ключи. Необходимо, чтобы вирусы действовали избирательно - на те или иные национальные группы. Частично эту задачу решала американская программа "Геном человека". Она тоже в значительной степени была профинансирована Пентагоном", - цитировал телеканал RT своего эксперта.