«Хрупкая девушка – такая угроза режиму, что понадобилась спецоперация» 4 31.10.2017, 10:32

5,335

Денис Казакевич

Западные политики должны знать о средневековой дикости властей Беларуси.

Об этом в «Фейсбуке» написал общественный активист Денис Казакевич:

- Грета Соболевская - опасный правонарушитель, потому что она не боится участвовать в белорусских акциях протеста.

Эта хрупкая девушка представляет такую угрозу режиму, что ее понадобилось незамедлительно арестовать, скрытно перевезти за 33 километра от места ареста (из Дзержинска в Узду) и потом трое суток держать в изоляторе без передач. В интересах национальной безопасности все эти три дня сотрудники правоохранительных органов нагло врали друзьям и родственникам по телефону о ее местонахождении.

Вся эта спецоперация потребовалось для того, чтобы присудить сегодня Грете штраф в размере 50 долларов.

Мы можем и должны максимально распространять информацию об этой средневековой дикости. Призываю вас писать на «Твитер» западным политикам, которые имеют дело с Беларусью. Вот образцы твитов:

@JHahnEU Greta Sobolevskaya was covertly transf’d 33km after arrest for a peacefl protest. 3 days nobody knew her whereabouts #Belarus

@JosephDaul Greta Sobolevskaya was covertly transf’d 33km after arrest for a peacefl protest. 3 days nobody knew her whereabouts #Belarus

@BZdrojewski Greta Sobolevskaya was covertly transf’d 33km after arrest for a peacefl protest. 3 days nobody knew her whereabouts #Belarus