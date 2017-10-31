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«Хрупкая девушка – такая угроза режиму, что понадобилась спецоперация»

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  • 31.10.2017, 10:32
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Денис Казакевич

Западные политики должны знать о средневековой дикости властей Беларуси.

Об этом в «Фейсбуке» написал общественный активист Денис Казакевич:

- Грета Соболевская - опасный правонарушитель, потому что она не боится участвовать в белорусских акциях протеста.

Эта хрупкая девушка представляет такую угрозу режиму, что ее понадобилось незамедлительно арестовать, скрытно перевезти за 33 километра от места ареста (из Дзержинска в Узду) и потом трое суток держать в изоляторе без передач. В интересах национальной безопасности все эти три дня сотрудники правоохранительных органов нагло врали друзьям и родственникам по телефону о ее местонахождении.

Вся эта спецоперация потребовалось для того, чтобы присудить сегодня Грете штраф в размере 50 долларов.

Мы можем и должны максимально распространять информацию об этой средневековой дикости. Призываю вас писать на «Твитер» западным политикам, которые имеют дело с Беларусью. Вот образцы твитов:

@JHahnEU Greta Sobolevskaya was covertly transf’d 33km after arrest for a peacefl protest. 3 days nobody knew her whereabouts #Belarus

@JosephDaul Greta Sobolevskaya was covertly transf’d 33km after arrest for a peacefl protest. 3 days nobody knew her whereabouts #Belarus

@BZdrojewski Greta Sobolevskaya was covertly transf’d 33km after arrest for a peacefl protest. 3 days nobody knew her whereabouts #Belarus


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