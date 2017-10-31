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Сколько будут стоить с 1 ноября проездные в Минске

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  • 31.10.2017, 10:41
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Фото с сайта 7dney.by

В столице дорожает проезд в общественном транспорте.

В Минске с 1 ноября на 5 копеек вырастет стоимость проезда в городском общественном транспорте. И если цены талончика и жетона увеличатся на 9%, то проездных — в среднем на 12−13%. Портал tut.by посмотрел, как вырастут цены на проездные.

Теперь талончик на одну поездку на наземном городском транспорте будет стоить 60 копеек, при покупке у водителя — 65 копеек. Жетон в метро подорожает до 65 копеек. Провоз ручной клади в наземном транспорте подорожает до 60 копеек, а в метро — до 65 копеек. Проезд в автобусах экспрессных маршрутов с 1 ноября подорожает до 75 копеек. Такую же сумму составит и провоз ручной клади.

Так, безлимитный проездной на 4 вида транспорта (автобус-троллейбус-трамвай-метрополитен) с 1 ноября будет стоить 49,61 рубля (43,59 рубля).

Выросла и стоимость проездных на определенное количество поездок. Отметим, что проездные на 10, 20, 30, 40 и 50 поездок действуют в течение 60 дней со дня покупки, а на 60 и 100 поездок — в течение 80 дней со дня покупки.


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