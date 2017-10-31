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Курт Волкер: Мы заставим Россию вывести войска с Донбасса

  • 31.10.2017, 10:51
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Курт Волкер

РФ придется уступить и дать дорогу миротворцам ООН.

Спецпредставитель президента США Курт Волкер в интервью украинским СМИ заявил, что международная миротворческая миссия ООН в Донбассе будет эффективной только при определенных условиях, сообщает «Голос Америки».

По словам Волкера, она, во-первых, должна будет «иметь полный контроль над всей зоной конфликта, а не только линией соприкосновения, и свободно передвигаться в ней». Во-вторых, отметил спецпредставитель, миротворцы будут «следить за отводом тяжелых вооружений в места постоянной дислокации» и, в-третьих, «контролировать российско-украинскую границу».

Курт Волкер отметил, что Киев и Москва не доверяют друг другу, и это влияет на выполнения Минских соглашений. Миротворцы ООН, по его словам, могут изменить ситуацию к лучшему. «Голубые каски» смогут «обеспечить нормализацию ситуации, с тем, чтобы появилась возможность провести местные выборы и сделать другие шаги, предусмотренные Минскими (соглашениями). И вернуть пленных, что очень важно», – подчеркнул Волкер. Вместе с тем, отметил он, позиция самопровозглашенных ДНР и ЛНР учитываться не должна, поскольку «Минские соглашения (заключены) между Россией, Украиной и ОБСЕ. Идея –восстановить контроль Украины над этими территориями, провести там выборы. Поэтому так называемым республикам здесь не место».

«Надеюсь, мы заставим Россию не закрепляться [в Донбассе], а наоборот – выводить свои силы, предоставляя дорогу миротворцам. Если мы сможем это сделать, это изменит ситуацию и создаст условия для сложных решений, которые должна принять Украина в рамках Минских (соглашений)», – добавил Курт Волкер.


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