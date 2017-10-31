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Ученые составили список продуктов для омоложения

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  • 31.10.2017, 10:54
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Британские эксперты выяснили, что употребление некоторых продуктов способствует омоложению организма.

В список вошли мясо курицы, скумбрия и грецкие орехи, пишет orthodox.od.ua.

Специалисты Уорикского университета заявили, что рацион питания сильно влияет на сохранение молодости организма. Так некоторые продукты имеют в своем составе вещества, способные помочь восстановить ткани и клетки и улучшить пищеварительные процессы. Также эти аминокислоты могут благотворно повлиять на кишечную флору.

Ученые выяснили, что таким эффектом обладают аргинин и лизин. Кроме сохранения молодости, по утверждению экспертов, некоторые продукты благотворно влияют и на фигуру, так как аминокислоты посылают в головной мозг сигнал о насыщении, защищая организм от переедания.

В список рекомендованных продуктов попали мясо курицы, скумбрия, разные виды твердых сыров, орехи, тунец, анчоус, крабы, а также свинина (мясо с лопатки). Специалисты утверждают, что большинство из данных продуктов стоит включить в свой ежедневный рацион. Это поможет сохранить молодость организма и уберечь фигуру.


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