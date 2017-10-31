Суд отказался возвращать лицензию Анне Бахтиной 1 31.10.2017, 10:59

Анна Бахтина

Минский суд не удовлетворил иск адвоката политзаключенных к Министерству юстиции.

Сегодня в 9 часов суд Московского района Минска принял решение по жалобе адвоката Анны Бахтиной, которую Минюст недавно лишил лицензии. В удовлетворении жалобы — отказано, сообщает правозащитный центр "Весна".

Постановление о лишении Бахтиной лицензии было вынесено Министерством юстиции 14 сентября на основании решения квалификационной комиссии. Но при этом, по мнению адвоката, имели место нарушения при проведении аттестации, а внеочередная аттестация была проведена неправильно, поэтому и решение было принято необоснованно.

30 октября, во время рассмотрения жалобы в суде, Анна Бахтина подробно довела суду, что именно послужило основанием дл принятия решения квалификационного комиссией о лишении ее адвокатской лицензии. Об этом написала в «Фейсбуке» правозащитница Энира Броницкая, которая присутствовала на судебном заседании вчера.

"Бахтина четко разложила, что на основании 2-х нарушений по делопроизводству (оформление договора с клиентом) и того, что она не ответила на юридический вопрос комиссии, ее лишают лицензии и говорят, что это основания для того, что она не может профессионально выполнять свои обязанности. И сделано это было Минюстом без законных оснований и всякой публичной мотивации. Анна Викторовна громко и четко озвучила, что это делается по политическим мотивам из-за того, что она участвует в защите по делу "Белого Легиона", что проверки начались с Могилевской коллегии весной (из-за тех кто защищал людей в Бобруйске и Осиповичах) и закончились в Минске. Государству нужны послушные адвокаты... В зале было 3-е ее коллег по цеху, нет солидарности. Что меня волнует больше всего..." .

Во время одного из судебных заседаний также выяснилось, что еще 19 октября, не дожидаясь завершения суда, Совет Минской городской коллегии адвокатов по представлению Минюста исключил Анна Бахтина из членов коллегии. Решение вступило в силу 26 октября.

13 сентября правозащитники выступили с Совместным заявлением белорусских правозащитных организаций, в которой требуют от властей Беларуси прекратить давление на адвокатов, осуществляющих защиту фигурантов политически мотивированных дел и дел, связанных с отстаиванием прав человека; немедленно прекратить вмешательство государственных органов в деятельность адвокатуры и обеспечить ее независимость на законодательном уровне путем внесения соответствующих изменений в действующее законодательство, а также отменить соответствующее решение квалификационной комиссии Минюста, которое является препятствием в осуществлении профессиональной адвокатской деятельности Анны Бахтиной.

К властям Беларуси обратилась также Комиссия по правам человека при Высшем адвокатском совете, тем самым выразив обеспокоенность ситуацией с белорусскими адвокатами, в отношении которых Министерство юстиции проводит внеплановую переаттестацию.

Анна Бахтина работала адвокатом 25 лет, защищала в том числе деятелей оппозиции, активистов и тех, кого в мире признавали политзаключенными. Среди клиентов адвоката были известная белорусская журналистка Ирина Халип, правозащитница Энира Броницкая, блогер Эдуард Пальчиса, один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич, фигурант «дела патриотов» Мирослав Лозовский.