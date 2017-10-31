«Важно не за сколько разгоняется ваша машина, а за сколько останавливается» 31.10.2017, 11:08

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Белорусским водителям рассказали о секретах «золотого правила» производителей авто.

Производители тормозных систем любят повторять золотое правило: важно не за сколько разгоняется ваша машина, а за сколько останавливается. Во время дорожной проверки в Минске ГАИ предложила автовладельцам проверить состояние дисков и колодок. Оказалось, некоторые водители даже не подозревали о характерных «ямах» на «блинах» и критической толщине фрикционного материала. Эксперт на ходу давал советы и диагностировал другие неисправности, пишет onliner.by.

— Хотя учетных ДТП из-за неисправности тормозной системы происходит не так уж много, они все-таки случаются, и это чревато серьезными последствиями, — посвящают в суть мероприятия сотрудники Минской ГАИ. — Провал педали тормоза или неэффективное торможение происходят не внезапно. Эти неисправности может обнаружить даже неспециалист. Будем останавливать водителей и предлагать проверить состояние тормозных дисков, колодок и качество тормозной жидкости.

Основная роль отведена эксперту по автотехнической экспертизе Министерства юстиции, а по совместительству — главному инженеру — инженеру по гарантии одного из дилерских центров и сети «Бош Авто Сервис» Игорю Цыглеру, в руках которого чемоданчик с небольшим набором инструментов. Он заверяет, что проверка займет буквально несколько минут.

Первый же остановленный водитель, ехавший на Subaru Outback, соглашается предъявить диски и колодки: «Автомобиль на гарантии, так что я сам заинтересован».

Эксперт достает щуп (лимиметр) для проверки толщины тормозных колодок, точнее фрикционной накладки, непосредственно участвующей в торможении. Принцип действия лимиметра простой: корпус прибора упирается в поверхность диска, пружинка отпускается и Г-образный подвижный шток отщелкивается — получаем толщину фрикционной накладки. Для удобства у прибора предусмотрены красная, желтая и зеленая зона, а также шкала в миллиметрах.

— Толщина колодок составляет 6 мм, — прибор останавливается в желтом секторе. — Ближайшие 20 тыс. км, вероятно, менять их не потребуется.

Теперь специалист просит открыть капот, чтобы произвести забор тормозной жидкости (для измерения достаточно нескольких капель).

— Тормозная жидкость обладает гигроскопичностью, то есть поглощает влагу, которая может попадать туда разными путями, — объясняет Игорь Цыглер. — Чем дольше эксплуатируется тормозная жидкость, тем больше скапливается в ней влаги и, соответственно, тем ниже температура кипения. Как известно, закипание жидкости приводит к образованию пузырьков воздуха, а это чревато провалом педали тормоза. Насколько это опасно, опытные автомобилисты знают не понаслышке. Но лучше не иметь такого опыта!

Температура кипения тормозной жидкости в данном случае в норме — 200 градусов. Вообще, специалисты советуют менять ее через три года после покупки нового автомобиля, а в последующем — каждые два года.

Пока ждем следующего кандидата, говорим с экспертом, как автовладелец может определить неисправность тормозной системы. Тут никаких чудес: посторонний звук, вибрация, биение руля — все это может свидетельствовать о проблемах с колодками, дисками или суппортами.

— На машине с «автоматом» тормозные колодки «умирают» примерно через 28—32 тыс. км пробега, на «механике» — через 40—45 тыс. км, — делится наблюдениями Игорь Цыглер.

«Что касается тормозных дисков, то почему-то считается, будто их нужно менять реже. Но кто это придумал? В «Формуле-1», например, через каждые два часа старые выбрасывают и устанавливают новые»

Передние диски, как и колодки, у следующего остановленного автомобиля — BMW 3-Series — как раз требуют замены, замечает эксперт.

— Толщина фрикционной накладки составляет около 2 мм, указатель прибора находится в красной зоне, — выносит вердикт Игорь Цыглер. — Обратите внимание на бурт (характерную «окантовку») диска, который, судя по его виду, работает не полностью.

По глубине бурта и структуре износа диска можно сделать вывод, правильно ли он и тормозной суппорт работали, требуется ли замена дисков...

— Про перед я знаю. А сзади все хорошо: менял не только диски с колодками, но и суппорты, и балку, — водитель в курсе проблемы.

— Толщина задних колодок — 10 мм, хватит на 50—60 тыс. км пробега, — подтверждает специалист через минуту.

Он также измеряет температуру кипения тормозной жидкости, которая оказывается в порядке.

Выясняется, что водитель BMW как раз направляется на СТО — надеемся, полученная информация ему пригодится. Напоследок автомобилисту вручают сертификат на бесплатную проверку тормозной системы.

Разговор заходит о выборе колодок и дисков. Рекомендация очевидная: покупать расходники хороших брендов. Но ведь производители сами предлагают широкий выбор...

— Тут, как говорится, каждый решает сам, — разводит руками эксперт. — Фрикционные свойства тормозной пары (диска и колодок) зависят от очень многих факторов, и оценивать данные детали только по принципу «мягкие или жесткие» не совсем правильно. Каждый производитель стремится сделать их оптимальными для умеренного износа и требований безопасной эксплуатации.

Тем временем инспекторы предлагают пройти проверку водителю Renault Scenic.

— Диск не дорабатывает примерно на 15%, — с ходу делает вывод Игорь Цыглер. — Такое обычно бывает, когда на одном диске уже побывало несколько колодок. Каждая следующая «выгрызает» все меньший радиус. Соответственно, рабочая площадь для торможения сужается, и оно становится не таким эффективным.

— Колодки еще не пищали! — удивляется автовладелец.

Заключение эксперта такое: передние колодки новые, а вот диски нужно менять.

Вообще, все эти рекомендации должны давать на любом приличном сервисе. Рядовая диагностика включает обследование колодок, дисков, суппортов, измерение температуры кипения тормозной жидкости.

В Германии при выявлении неисправностей тормозной системы автомобиль на дорогу сотрудники СТО имеют право не выпускать. Такая машина считается опасной. А как у нас? Часто владельцы недоверчиво машут руками: «Что вы говорите? Еще поездит...».

Возле края проезжей части притормаживает улыбчивая девушка на Audi A3. Эксперт, едва взглянув на тормозные диски, говорит, что проверять нечего. В самом деле — поверхность блестит, ни бурта, ни коррозии — не придерешься! Вот все бы так...

— Ничего удивительного. Я неделю назад на техобслуживании была, — признается автовладелица.

По словам эксперта, самый большой вред дискам наносит их неправильная установка. Так, монтаж на ступицу с перекосом или биением приведет к быстрому выходу дисков из строя.

— Как обычно бывает? В гараже диски-колодки поменяли. Благо больших знаний это не требует. Вроде бы ничего не отваливается, — обрисовывает вполне реальную ситуацию Игорь Цыглер. — А вскоре водитель замечает вибрацию или возникает биение руля. Конечно, он грешит на диск, мол, тот неровный. Приносит на экспертизу, которая показывает: поверхность идеальная. А стало быть, можно сделать вывод о неправильной установке. Скорее всего, ступицу очистили от коррозии недостаточно хорошо. Даже 0,02—0,03 мм ржавчины могут влиять на состояние диска, на котором во время эксплуатации появляются изгибы, неровности, «ямы».

Возможность посмотреть, что такое «ямы», предоставляется через несколько минут. У BMW 3-Series передние диски работают примерно на 60%, делает вывод эксперт. Толщина фрикционной накладки колодки — 4 мм. А вот с тормозной жидкостью все хорошо.

— Два года назад менял, — пожимает плечами водитель. — Честно говоря, не так уж часто езжу.

Ему также вручают сертификат на бесплатную проверку тормозной системы.

При осмотре следующего автомобиля — Volkswagen Passat B3 — специалист первым делом обращает внимание на звук двигателя: «Этот стук не связан с работой форсунок. Смотрите, сейчас я отключу топливную систему, двигатель продолжит вращаться по инерции, форсунки топливо в цилиндр уже подавать не будут, а звук останется... Тут либо нужно заменить прокладку головки блока цилиндров, либо проблема с кривошипно-шатунной группой».

Сзади у универсала установлены барабанные тормоза, а передние тормозные диски скрыты и рассмотреть их сложновато. Но то, что увидел эксперт, по его мнению, говорит о необходимости ремонта тормозной системы с заменой запчастей.

Toyota Avensis — очередной кандидат для проверки. Правда, специалисту остается только измерить температуру кипения тормозной жидкости, потому что диски в идеальном состоянии. Владелец признается: трижды менял двигатель. Один раз обманул недобросовестный продавец, во второй раз сказался некачественный ремонт, а в третий раз попался не лучший мотор. Заметно, что автомобиль удалось довести до ума — выглядит очень ухоженным.

Еще один совет эксперта — правильно применять торможение: «Например, движется автомобиль около 80—100 км/ч, и возникает необходимость остановиться. Как поступают большинство водителей машин с „механикой“? Выжимают сцепление, выключают передачу и гасят скорость за счет тормозов. Это неверно. Нужно тормозить при включенной передаче, тогда часть работы по замедлению автомобиля выполняет двигатель».

— Считается, что это приводит к повышенному износу мотора, — замечаем.

— Это заблуждение. Наоборот, в каком-то смысле ему даже лучше. Масло же в системе циркулирует. Просто нет сгорания топлива в цилиндрах.

Общения с водителем следующего автомобиля — Porsche Cayenne — не получается. Заметив фотокамеру, мужчина за рулем реагирует агрессивно. Страшно подумать, что будет, если он узнает о неисправностях. О проверке речи идти не может. Впрочем, эксперт издалека замечает, что диски требует замены — бурт аж блестит. Водителю, у которого талон исписан с двух сторон, стоит иметь это в виду...

А вот мужчина в возрасте, управлявший Volkswagen Touran и остановленный сотрудниками ГАИ, охотно соглашается предъявить тормозные диски и колодки. Услышанным он удивлен:

— Как понять «передние под замену»? Я недавно их ставил, в том году... При моем пробеге это немного.

Осмотр задних показывает, что с ними ситуация не лучше: диски работают наполовину, возможно даже подклинивают суппорты. Диагностика тормозной системы для владельца этой машины точно не будет лишней...

Проверить уровень моторного масла, давление в шинах, состояние дворников... Большинство автовладельцев стараются следить за техсостоянием, но тормозной системе, проблемы с которой может диагностировать даже неспециалист, почему-то уделяется меньшее внимание. Хотя немецкие эксперты говорят: важно не за сколько разгоняется ваша машина, а за сколько останавливается.