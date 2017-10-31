Артем Черняк: Буду и дальше сражаться с этой системой 1 31.10.2017, 11:17

Артем Черняк

Власти нас боятся, это значит, что мы правы.

Об этом пресс-службе БНК рассказал Артем Черняк, который провел трое суток в ИВС Молодечно за Марш рассерженных белорусов 2.0 и впоследствии был приговорен к штрафу в 50 базовых.

— Расскажи, как тебя задерживали в этот раз?

— 28 октября утром пришел участковый уточнить, почему я не хожу на работу. Я ответил, что зарплата на Тракторном заводе не окупает билет «туда и обратно», через пару минут ему позвонил начальник и сказал срочно доставить меня в Молодечненский РОВД. Также спросил про местонахождение брата, я сказал, что ничего не знаю.

Сначала меня привезли в опорный пункт в Радошковичах, составили протокол административного задержания (по ст. 23.34), потом приехали сотрудники милиции из Молодечно. Далее был опорный пункт в Молодечно, а потом и сам ИВС, там составили протокол за Марш рассерженных белорусов 2.0, из доказательств – фото с акции 21 октября.

— Какие были условия в ИВС?

— Условия в камере были ужасные. Сидел один, полная антисанитария, еда отвратная, свиньям и то лучше дают. Поэтому я отказался от пищи. Прогулок не было, заявили, что по выходным некому их проводить, «кадров не хватает».

В разговорах сотрудники милиции упоминали, что суд надо мной может пройти прямо в ИВС. Такое у них действительно практикуется. На следующий день отвезли в суд, где быстро приговорили к штрафу в 50 базовых.

— О твоем местонахождении долгое время не было никакой информации, как ты это расцениваешь?

— Не дали никому позвонить и никому ничего не сообщили, хотя обещали. Мои родные и знакомые были в неведении относительно моей судьбы. Получается, можно похитить любого человека, куда-то его запереть, и никто об этом не узнает?

Несмотря ни на что, во мне еще больше решимости и желания сражаться с этой системой и победить ее. Ведь похищения людей накануне даже небольших акций протеста показывают слабость властей. Они нас боятся, это значит, что мы правы.