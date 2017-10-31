Как белорусам улететь в Берлин за 29 евро, а в Ниццу – за 40 31.10.2017, 11:27

Несколько выгодных вариантов для путешествий.

Citydog.by продолжает искать дешевые варианты путешествий. На очереди две распродажи от лоукостов и одна – от автобусной компании.

В БАРИ ИЛИ НИЦЦУ И ОБРАТНО ЗА 40 ЕВРО. А МОЖНО И ЗА 20

В январе–феврале 2018 года можно слетать в Бари или Ниццу за 20 евро туда-обратно. Вылетать, естественно, из Вильнюса, до которого еще добраться нужно. Тем не менее, это все равно дешевле, чем лететь из Минска. Сравните, Wizz Air предлагает перелет туда-обратно за 40 евро, Belavia – 120 евро в одну сторону.

Что нужно, чтобы лететь за 20 евро? Быть членом Wizz Discount Club.

В МОСКВУ, КИЕВ ИЛИ ВАРШАВУ СО СКИДКОЙ 40%

Intercars, что тот Ryanair – только и находит поводы для распродаж: с 31 октября по 1 ноября они организовали хэллоуинские скидки. В Киев, Москву или Варшаву можно будет съездить со скидкой 40%, да и в выборе дат вы не ограничены.

Что сделать, чтобы купить билеты со скидкой?

1. Заходим на сайт автобусной компании

2. Выбираем направление и дату

3. В графе «промокод» вводим промокод HALLOWEEN

В АМСТЕРДАМ ЗА 55 ЕВРО И ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТ AIRBALTIC

Авиакомпания airBaltic тоже устроила распродажу на рейсы из Вильнюса и Риги в январе–апреле. Правда, распродажа 1 ноября закончится, поэтому, если что-то из нижеперечисленного придется по душе – не затягивайте.

Так, из Вильнюса можно за 29 евро улететь в Берлин, а за 55 в Амстердам. Из Риги есть билеты в Таллинн за 25 евро, в Берлин и Лондон за 29 евро, в Копенгаген и Хельсинки за 69 евро.