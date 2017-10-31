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Николая Статкевича осудили на пять суток

  • 31.10.2017, 11:38
Николай Статкевич

Один из лидеров БНК должен выйти на свободу 4-го ноября.

Об этом в «Фейсбуке» сообщила жена одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича Марина Адамович.

«Николай Статкевич на Окрестина. Якобы, по «старому» постановлению, за 8-е сентября, на 5 суток. Выйти должен 4-го ноября в 20-30», - написала Марина Адамович.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, Николай Статкевич был задержан вчера в Минске. Сегодня, 31 октября, политик должен был участвовать в заседании рабочей группы по Беларуси Евронеста.

«Евронест» - межпарламентская ассамблея, созданная для сближения государств-участников программы Евросоюза «Восточное партнерство» .

Цель программы — сближение ЕС с Украиной, Арменией, Молдовой, Грузией, Азербайджаном и Беларусью без их принятия в состав ЕС.


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