закрыть
31 октября 2017, вторник, 16:11
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Стая волков «взяла под контроль» белорусско-литовскую границу

9
  • 31.10.2017, 12:00
  • 6,422

Видеокамера зафиксировала «отряд» из семерых хищников на тропе патрулирования со стороны Литвы.

В ночь с воскресенья на понедельник пограничники Павоверяйской заставы (Литва) увидели через систему видеонаблюдения необычных гостей. Вдоль границы с Беларусью на литовской стороне по тропе для патрулирования, по которой ходят пограничники, шла стая из семи волков, пишет delfi.lt.

На камере видно, что несколько животных сворачивают с тропы в лес. Но, скорее всего, до Беларуси они так и не добрались. По крайней мере, отечественные пограничники не зафиксировали появления необычных гостей.


Мнение

Даешь пятилетку раздавленных помидор в четыре года!
Даешь пятилетку раздавленных помидор в четыре года! Аркадий Бабченко
Гипсовые призраки
Гипсовые призраки Ирина Халип
Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох


Интервью

Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии