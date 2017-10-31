Стая волков «взяла под контроль» белорусско-литовскую границу 9 31.10.2017, 12:00

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Видеокамера зафиксировала «отряд» из семерых хищников на тропе патрулирования со стороны Литвы.

В ночь с воскресенья на понедельник пограничники Павоверяйской заставы (Литва) увидели через систему видеонаблюдения необычных гостей. Вдоль границы с Беларусью на литовской стороне по тропе для патрулирования, по которой ходят пограничники, шла стая из семи волков, пишет delfi.lt.

На камере видно, что несколько животных сворачивают с тропы в лес. Но, скорее всего, до Беларуси они так и не добрались. По крайней мере, отечественные пограничники не зафиксировали появления необычных гостей.