Двенадцать «подвигов» Манафорта 3 31.10.2017, 12:11

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Пол Манафорт

Фото: AP Photo

В чем обвиняют экс-главу предвыборного штаба Трампа.

В США предъявили обвинения экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу. Обвинение содержит 12 эпизодов, в том числе "заговор против США".

Таким образом, Манафорт и Гейтс стали первыми "жертвами" так называемой "охоты Миллера" – расследования о вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году под руководством экс-главы ФБР Роберта Миллера, пишет 112.ua.

Роберт Миллер

Фото: indywatch.org

Примечательно, что одним из первых на предъявление обвинений отреагировал адвокат Трампа, Тай Кобб, заявивший, что он уверен в планах Манафорта предоставить компромат против президента США в обмен на сделку.

В то же время другой бизнес-партнер Манафорта, Роберт Стоун в комментарии журналистам New York Times заявил, что Манафорту нечего предложить правоохранителям из того, что может "построить дело против Трампа".

Итого. Есть два промежуточных варианта под условными названиями "Сдаст Трампа, ему есть что предложить" и "Не сдаст Трампа, потому что ничего существенного не знает".

Пол Манафорт

Фото: AP Photo

События в США все больше походят на качественно сделанный политический сериал, итог которого предугадать сложно – какой из вариантов окажется правильным, есть ли третий вариант и какие другие выводы можно будет сделать в финале сезона. Пока же остановимся на одной из сюжетных линий, которая может сыграть значительную роль в развязке. Итак…

Линия Манафорта

В предыдущих сериях

В разное время Пол Манафорт консультировал Рональда Рейгана, старшего и младшего Бушей, а также Джона Маккейна.

Последним на данный момент крупным клиентом политического консультанта был нынешний президент Дональд Трамп, штаб которого Манафорт возглавлял вплоть до появления обвинений в получении нелегальных выплат от других клиентов – партии экс-президента Украины Виктора Януковича (из так называемой "черной кассы").

В августе 2016 года, за несколько месяцев до голосования на президентских выборах в США Манафорт сложил с себя полномочия главы штаба.

Сам политтехнолог отрицал получение почти 13 миллионов долларов из "черной кассы" Партии регионов.

Кроме этих обвинений, периодически Манафорта обвиняли в связях с Россией. К примеру, не так давно на американском телеканале NBC вышел сюжет о получении многомиллионного займа у российского олигарха Олега Дерипаски организацией, связанной с Манафортом якобы за "продвижение интересов Путина в США". Представитель Дерипаски ожидаемо назвал информацию ложью.

В целом вырисовывается довольно интересный второстепенный персонаж сериала. С не самым чистым прошлым (к примеру, работа на лидера ангольских повстанцев Жонаса Савимби, от которого, по разным свидетельствам, за "обеление" перед официальным Вашингтоном политтехнолог получил 600 тысяч долларов) и со спорным настоящим, особенно в пункте работы с пророссийскими политиками.

Кстати, об этом.

Манафорт и Украина

Имя Манафорта периодически всплывало в СМИ, начиная с 2004 года. Это происходило в большинстве случаев в контексте сотрудничества американского политтехнолога с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Первая кампания, руководство которой приписывалось Манафорту, успеха не добилась: Янукович проиграл президентские выборы во время Оранжевой революции. Тем не менее, сотрудничество продолжилось, и в дальнейшем Манафорт продолжил работать с Януковичем и Партией регионов.

По данным Bloomberg, связи Манафорта с пророссийскими политиками не ограничивались Януковичем и Партией регионов. В его круге общения также был замечен Виктор Медведчук, который, по его словам, познакомился с политтехнологом в 2014 году.

В письменном ответе на вопросы Медведчук сказал о Манафорте, что тот был "лучшим из зарубежных и отечественных политическим консультантов".

"По словам партийного чиновника, работавшего с Манафортом, даже после того, как Россия в 2014 году аннексировала Крым, а Янукович бежал в Россию, Манафорт приезжал в Украину 17 раз, заработав не менее миллиона долларов за помощь в переизбрании пророссийских политиков. Пресс-секретарь Манафорта отказался комментировать эту выплату", - пишут в Bloomberg.

"Золотым временем" Манафорта считается время президентства Джорджа Буша-младшего (2001-2009 годы), когда его влияние в высших кругах было очень высоким. Как минимум такой же период ждал Манафорта и сейчас, когда политтехнолог возглавил штаб будущего президента Дональда Трампа.

Но в итоге в связи с расследованием касательно вмешательства России в американские выборы все получилось ровно наоборот. И теперь Манафорту и его партнеру, Рику Гейтсу, предъявлены обвинения по 12 эпизодам.

В чем обвиняют Манафорта и Гейтса

Итак, для начала уточним, что все обвинения касаются периода 2006-2016 годов. Это:

- Отмывание денег, полученных за работу в Украине. По данным следствия, делалось это через иностранные корпорации, банковские счета и различные другие источники.

- Нелегальное лоббирование. Суть: Манафорт и Гейтс лоббировали интересы Виктора Януковича и Партии регионов в США, официально не отчитавшись о доходах и своей работе. Такая себе "зарплата в конверте" по-американски.

- Сокрытие сбережений за границей и в налоговых декларациях. Манафорт и Гейтс неоднократно скрывали свои сбережения за границей в налоговых декларациях в США.

- Неуплата всех налогов

Ожидаемый пункт в контексте сокрытия сбережений

- Заговор против США

Действия, указанные в других пунктах обвинения, которые затрудняли работу американских министерств (отмывание денег, ложные заявления и т.д).

Некоторые детали

Согласно обвинению, через офшоры Манафорта и Гейтса прошло более 75 миллионов долларов. Сам Манафорт отмыл более 18 миллионов, покупая недвижимость, товары и услуги. В частности, политтехнолог приобрел кондоминиум на Манхэттене и дома в Бруклине, потратив на эти две покупки почти 6 миллионов долларов.

Схемы Манафорта и Гейтса проводились через компании, которые им принадлежали. Две основные в документах обвинения описаны как "компании А и Б".

Всего оба обвиняемых контролировали 17 компаний в США, 12 компаний на Кипре, две на Сент-Винсенте и Гренадинах и одну в Великобритании.

Также уточняется, что Манафорт и Гейтс лоббировали в США "законность украинских выборов" и в свое время заплатили 4 миллиона долларов в связи с отчетом о суде над лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко.

Интересно: В документе Тимошенко указана как экс-президент Украины.

Что дальше?

Какое влияние на ситуацию в США будет иметь обвинение против Манафорта и его напарника – пока не известно. В целом, для президента США Дональда Трампа пока есть классические две новости: хорошая и плохая.

Хорошая состоит в том, что в обвинениях прямо не указана работа Манафорта во время президентских выборах и возможное влияние России. Они больше связаны с прошлыми делами политтехнолога.

Плохая – неопределенность, о чем косвенно понятно из реакции защитников Трампа. Манафорт – достаточно приближенный к президенту человек, заведовавший многими делами во время выборов ввиду своего поста. Поэтому если все же политтехнолог пойдет на сделку и ему действительно есть что рассказать, это может здорово пошатнуть стул под президентом.

Тем более, что, как сообщает Huffington, сегодняшний день также ознаменовался признанием экс-советника штаба Трампа Джорджа Пападопулоса, сообщившего о даче ложных показаний ФБР об общении с иностранцами.

В заявлении прокуроров говорится, что Пападопулос дал "ложные показания и не сообщил существенные факты о его взаимодействии с иностранцами во время кампании, включая граждан России".

В общем, классическое завершение (на самом интересном) очередной серии политического сериала. Ждем следующую.