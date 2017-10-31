За какие «услуги» берут деньги чиновники Лукашенко 11 31.10.2017, 12:19

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Обзор взяток в Минской области.

«Кур'ер» вспомнил громкие задержания чиновников и руководящих работников из Слуцка, Солигорска и Копыля, которых обвиняли в получении взяток в 2014—2017 годах.

Напомним, что в пятницу, 3 ноября, в Слуцке будут судить начальника лаборатории Слуцкого сыродельного комбината. По версии следствия, женщина подделывала результаты исследований и «делала» некачественное молоко качественным. За такую услугу она брала деньги и продукты питания от представителей сельхозпредприятий района.

2014 год, автошкола Солигорска

Сотрудники автошколы за взятки оказывали помощь курсантам, которые желали без особых усилий получить водительские документы категории В. Стоимость «услуги» варьировалась от $ 80 до $ 400.

По такой схеме сотрудники автошколы работали на протяжении 2005−2013 годов. Причём после «оплаты» курсантам разрешалось не приходить на занятия и уроки вождения. Как минимум 100 человек воспользовались «услугами» преподавателей. Также ученикам не нужно было присутствовать на внутреннем экзамене. Им и так ставили положительные оценки.

2015 год, сотрудник Копыльского райисполкома

Специалист отдела образования вынуждала местную жительницу дать ей взятку в размере 7 600 рублей. Женщина воспитывала приёмных детей, а у сотрудников отдела образования были к ней претензии. Чтобы избежать неприятных вопросов, женщине предложили заплатить. Сотрудницу райисполкома задержали в момент получения денег.

2016 год, директор хлебозавода

Юрий Берёзко, директор Слуцкого хлебозавода, был задержан в июле 2016 года в момент получения взятки в размере $ 800. По версии следствия, директор предприятия брал взятку от предпринимателя. Таким образом, он обещал трудоустроить на хлебозавод знакомую коммерсанта.

На своей должности Юрий Берёзко проработал около девяти месяцев — с ноября 2015 года. После задержания его заключили под стражу. В январе 2017 года дело по обвинению чиновника рассматривал суд Клецкого района. Суд признал Берёзко виновным и назначил наказание — два года лишения свободы в колонии усиленного режима.

2017 год, председатель футбольного клуба

Олег Караневский, председатель СФК «Слуцк», задержан в сентябре 2017 года в момент получения взятки. Задержали руководителя клуба на проспекте Победителей в Минске.

По версии следствия, Караневский принял от директора коммерческой организации в качестве взятки 2700 рублей — за благоприятное решение вопроса обеспечения победы фирмы в процедуре закупки, проводимой футбольным клубом.

Подозреваемый вину признал. Следователи приняли решение не заключать его под стражу и отпустили под подписку о невыезде. Караневский вернулся к исполнению должностных обязанностей.

Однако через неделю СФК «Слуцк» расторг контракт с председателем по соглашению сторон. Следствие продолжается.

2017 год, председатель райисполкома

В Солигорске в эти дни проходит суд над Александом Римашевским, который был председателем Солигорского райисполкома. Его в конце мая этого года задержали по подозрению в получении взятки в размере $ 2 700. По версии следствия, Римашевский злоупотреблял властью при решении вопросов по закупке средств защиты растений, семян и запчастей для сельхозтехники. Вопросы решал при помощи взяток.

Вр время первых заседаний выяснилось, что деньги для взятки готовили оперативники, а передача была постановочной.